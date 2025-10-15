En la clasificación de este año, Estados Unidos ocupó el puesto 30, el Reino Unido el 12 y Japón el 39.
En la clasificación de este año, Estados Unidos ocupó el puesto 30, el Reino Unido el 12 y Japón el 39.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Singapur ingresó por primera vez al grupo de élite del índice global anual de pensiones, mientras que Países Bajos mantuvo el puesto número uno.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.