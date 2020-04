México informó que concluyeron las negociaciones para modernizar su Tratado de Libre Comercio (TLS) con la Unión Europea, que incluye nuevas disciplinas como energía, desarrollo sostenible y transparencia, y define el alcance del acceso recíproco a los mercados de contratación pública.

Las conversaciones para adecuar el acuerdo comercial del año 2000, TLCUEM, a los cambios tecnológicos, comerciales y económicos empezaron a mediados del 2016, pero se retrasaron cuando tuvo que iniciarse casi desde cero el debate sobre el capítulo de compras públicas ya con una nueva administración.

Finalmente, la propuesta mexicana para el capítulo de adquisiciones de gobierno a nivel subfederal fue aceptada por los estados miembros de la UE, lo que permitió dar por concluido el proceso de negociación, según informó la Secretaría de Economía en un comunicado.

"Hemos concluido el proceso de negociación de la modernización del #TLCUEM, mostrando así que compartimos los valores de un sistema de comercio basado en reglas que ofrezca certidumbre y en contra de cualquier corriente proteccionista", dijo la subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la Mora.

El comunicado detalló que el Comisario de Comercio de la Comisión Europea, Phil Hogan, habló por teléfono con la titular de Economía, Graciela Márquez, para informarle que se aceptó la propuesta de México en materia de procuras públicas y compartir preocupaciones respecto a los efectos de la pandemia actual.

En otro boletín difundido más tarde, la Unión Europea indicó que las partes acordaron "el alcance exacto de la apertura recíproca de los mercados de contratación pública, así como un alto nivel de previsibilidad y transparencia" en esa clase de adquisiciones.

"Una vez que entre en vigor, este acuerdo ayudará tanto a la UE como a México a consolidar nuestras respectivas economías y a impulsar el empleo", dijo el comisario Hogan en el comunicado.

Una fuente de la Unión Europea dijo a Reuters que es la primera vez que México acepta abrir su oferta de compras gubernamentales más allá del gobierno federal y que 14 de los 32 estados mexicanos están listos para realizar ese tipo de operaciones con compañías europeas.

El gobierno mexicano detalló que terminada la negociación, deben concluirse algunos procedimientos para que el TLCUEM entre en vigor, como su revisión legal y su traducción a todos los idiomas de la UE. "Una vez firmado el acuerdo por ambas partes se someterá a consideración de los cuerpos legislativos", dijo.

El Consejo Coordinador Empresarial, la principal patronal mexicana, expresó en su cuenta de Twitter su reconocimiento al Gobierno. "Estamos seguros que la modernización de este acuerdo significará un gran impulso a la economía y brindará certidumbre en estos tiempos tan difíciles", consideró.

La UE es el tercer socio comercial de México y segunda fuente de inversión extranjera directa. En el 2019, el comercio bilateral sumó US$ 75,500 millones, de US$ 25,000 millones fueron exportaciones mexicanas; mientras las inversiones de la UE en la nación latinoamericana sumaron unos US$ 180,000 millones, según datos oficiales.