Por Faye Flam

Hace apenas un mes, la idea de los pasaportes de inmunidad había aumentado la esperanza de que las personas que sobrevivieron a la COVID-19 fueran liberadas de un confinamiento indefinido y costoso. Sin embargo, los científicos advirtieron que nuestro sistema inmunológico, si bien es una maravilla natural, no siempre brinda protección contra un futuro ataque viral. Este virus era demasiado nuevo para saberlo.

Ahora los científicos tienen nueva evidencia de que nuestro sistema inmunológico retiene varias armas defensivas poderosas después de que se elimina el SARS-CoV2. Se trata de información nueva y crítica. Esta es una actualización rápida sobre este y otros desarrollos recientes en lo que sabemos sobre la inmunidad a la COVID-19:

La inmunidad es más que solo anticuerpos

Un nuevo artículo en la revista Cell mostró que las personas que se han recuperado de COVID-19 no solo tienen anticuerpos, sino que retienen componentes del sistema inmunológico conocidos como células T, que, entre otras cosas, pueden eliminar el virus matando las células infectadas.

Los investigadores compararon a 10 personas que habían sido infectadas con 11 sujetos de control y determinaron que aquellos que habían luchado contra las infecciones estaban armados no solo con anticuerpos, sino también con células CD4, a veces llamadas células T auxiliares, que son importantes para obtener una buena respuesta de anticuerpos. También retuvieron las células CD8, o células T asesinas, que matan las células infectadas con el virus.

Es razonable suponer que la mayoría de las personas que han tenido COVID-19 tienen menos probabilidades de volver a infectarse y menos probabilidades de un caso grave si lo hacen, dice Florian Krammer, profesor de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai y coautor del artículo.

Lo que aún no saben, dice Krammer, es si la respuesta inmune es lo suficientemente buena como para evitar que las personas contraigan una segunda infección más leve y la transmitan. Krammer está involucrado en un estudio a largo plazo que realiza un seguimiento de personas que hayan tenido la enfermedad durante un año para ver con qué frecuencia, si es que alguna vez, se vuelven a infectar.

El estudio de Cell mostró que aproximadamente la mitad de las personas que nunca habían tenido COVID-19 tenían células T sobrantes de infecciones con otros coronavirus (alrededor del 30% de los resfriados comunes son causados por coronavirus). Si bien algunos informes de noticias tempranos insinuaron que las células T inducidas por el frío podrían proteger a las personas de la covid-19, Krammer dice que es poco probable que desempeñen un rol importante. Todo el mundo ha tenido un coronavirus causante de resfriado en el pasado, y hay pocos indicios de que esto esté ayudando a alguien a evitar la COVID-19.

Otro estudio publicado esta semana en Science refuerza la evidencia de la inmunidad posterior a la infección al intentar infectar deliberadamente a monos dos veces. Una semana después de que los monos se recuperaran de una infección inicial inducida por la pulverización de partículas de virus en sus narices, los investigadores volvieron a exponer a los monos a este mismo “desafío”. Los monos resistieron una segunda infección. Ese grupo, liderado por Dan Barouch de Harvard, también realizó un estudio de desafío similar en monos que no habían sido infectados previamente, pero habían recibido una vacuna experimental basada en ADN que contiene el código de proteínas virales necesarias para estimular el sistema inmunológico. Esos monos también resistieron la infección. Esos resultados fueron publicados en un segundo artículo de Science.

Estas son buenas noticias para los desarrolladores de vacunas

Los hallazgos sobre la inmunidad del coronavirus dan una nueva razón para el optimismo de que será posible inducir artificialmente una reacción inmune con una vacuna.

El hallazgo de las células T es la gran noticia aquí. Los anticuerpos inducidos por una vacuna podrían disminuir rápidamente si las células T no se quedan. Entonces, las vacunas más prometedoras serán aquellas que induzcan tanto células T como anticuerpos contra covid-19, dice el profesor de biología de la Universidad de Iowa, Stanley Perlman, experto en coronavirus.

Los escudos de inmunidad podrían ser el nuevo pasaporte de inmunidad

La noción de pasaportes de inmunidad ha caído en desuso, ya que los especialistas en ética han comenzado a publicar largas listas de razones para su desaprobación. Ahora, algunos investigadores están buscando “escudos de inmunidad”, un sistema en el que las personas inmunes realizan trabajos de mayor riesgo. Esto protegería a los trabajadores no inmunes de la infección y permitiría que se reanudaran servicios importantes.

Si las vacunas están disponibles, podrían implementarse estratégicamente para fortalecer estos escudos de inmunidad. El acceso temprano a las vacunas podría ir a personas que trabajan en supermercados o fábricas, o a agentes de policía o conductores de ambulancias. “Esa es una discusión muy importante que aún no ha sucedido en EE.UU.”, dice Krammer.

Las pruebas de anticuerpos disponibles en el mercado aún no son lo suficientemente buenas para confiarles vidas

Ahora las malas noticias. Muchas personas piensan que el resfriado o la gripe que tuvieron el invierno pasado podrían haber sido covid-19 y esperan ser inmunes. Las clínicas locales ya están ofreciendo pruebas de anticuerpos. No obstante, muchas de estas pruebas no son lo suficientemente precisas como para indicar qué individuos están a salvo de la infección, especialmente si no se les realizó la prueba del virus cuando tenían síntomas.

Un nuevo análisis en Science Immunology establece esta advertencia. En una región donde aproximadamente el 5% de la población ha tenido una infección, por ejemplo, si se realizó una prueba con un 96% de especificidad y un 90% de sensibilidad, un resultado positivo significaría que solo tenía un 54% de posibilidades de ser verdadero positivo y con inmunidad. Eso podría conducir a un error mortal.

“Hay muchas exageraciones en torno a las pruebas serológicas, y las malas pruebas han inundado el mercado”, dice Krammer, a quien se le atribuye el liderazgo del desarrollo de la primera evaluación de anticuerpos que se considera lo suficientemente confiable como para ser útil. Por ahora, las personas deben asumir su propia inmunidad bajo su propio riesgo.

Las pruebas de anticuerpos están mejorando

Finalmente, a medida que las pruebas de anticuerpos generalizadas, también llamadas pruebas de serología, se vuelven más precisas, podrían ayudarnos a combatir la pandemia de otras maneras. Un artículo publicado la semana pasada en Science describe algunas: los científicos pueden realizar “seroencuestas” más exhaustivas sobre muestras grandes para comprender quién está contagiando la enfermedad y cómo se está propagando; los médicos pueden identificar a las personas elegibles para donar sus anticuerpos, que se han utilizado para tratar enfermedades graves en otros; y tales pruebas pueden usarse como parte de una investigación continua sobre cómo el sistema inmunológico combate el virus.

Algunos de los primeros estudios de este tipo fueron criticados por no obtener una muestra representativa de los residentes. Por ejemplo, un estudio de residentes del Área de la Bahía el mes pasado concluyó que entre 2.5% y 4.5% de los residentes habían sido infectados (lo que implica una tasa de mortalidad más baja). Algunos críticos pensaron que el rango era demasiado amplio. Sin embargo, otras encuestas han obtenido cifras aún más altas; por ejemplo, otra encuesta en la ciudad de Nueva York condujo a estimaciones de que el 20% de los residentes habían sido infectados hasta ahora, una cifra que era del 14% en todo el estado de Nueva York.

Krammer afirma que estas encuestas están mejorando, no solo porque las pruebas son mejores, sino porque las personas que las realizan están utilizando mejores técnicas de muestreo. Tales encuestas están comenzando a mostrar qué regiones y ocupaciones tienen el mayor riesgo, y cuentan con científicos con conocimiento crítico sobre cómo se propaga la enfermedad.