Bardella, objeto de bromas en un programa de televisión satírico por su costumbre de ofrecerse a tomarse selfies con la gente, se convertiría probablemente en primer ministro si la Agrupación Nacional de Le Pen obtiene una mayoría legislativa el próximo mes, después de que Macron convocara elecciones tras la contundente derrota de su partido en las elecciones al Parlamento Europeo el domingo.

Bardella, el presidente de la Agrupación Nacional, tuvo un papel decisivo en el resultado récord del partido en los comicios, haciendo que pareciera más dominante. Al no llevar el apellido de la familia, ha contribuido a la legitimidad de Le Pen, distanciando aún más al partido de su fundador, su controvertido padre Jean-Marie Le Pen, conocido por sus opiniones antisemitas. Pero Marta Lorimer, investigadora en ciencias políticas y miembro de la London School of Economics, afirma que nadie debe dejarse engañar por la narrativa de la “moderación”.

“Bardella tiene exactamente las mismas ideas que Le Pen, solo que no se llama Le Pen y tiene 28 años”, señala. “La Agrupación Nacional no se ha moderado mucho en los últimos 10 años. No hay nada que justifique considerarlo otra cosa que un partido de derecha radical. Y Bardella es solo una cara más limpia y agradable, pero no es un moderado”.

Para Le Pen y Bardella, el desafío consistirá en demostrar que el descontento económico y social que impulsó al partido en las elecciones europeas también los hará triunfar en casa. Ya en 2022, el partido de Le Pen logró avances significativos al obtener casi 90 escaños en la Cámara Baja del Parlamento y convertirse en la principal oposición en la Asamblea Nacional.

Dentro de la Agrupación Nacional, o Rassemblement National en francés (RN), la fórmula Le Pen-Bardella se considera una apuesta más fuerte que el simple nombre de Le Pen, según uno de sus estrategas. La marca familiar aún tiene prestigio en antiguos bastiones comunistas como el desindustrializado norte de Francia.

Pero sin el bagaje de Le Pen —aunque ha salido con la sobrina de Marine Le Pen, Nolwenn Olivier— Bardella atrae a los conservadores que suelen votar por el partido de centro-derecha Los Republicanos. Además, aunque el RN no suele ser popular entre los ejecutivos, las encuestas sugieren que Bardella está contribuyendo a que sea ligeramente más aceptable para esta categoría.

Su popularidad entre los jóvenes se ha visto reforzada por una fuerte presencia en las redes sociales, incluida la aplicación de vídeo TikTok, donde tiene 1.4 millones de seguidores, frente a los 4.5 millones de Macron. Bardella se ha estado preparando para ser el centro de atención, tomando clases de formación mediática con un experiodista.

A Bardella, que abandonó la universidad para dedicarse a la política, le gusta lustrar sus credenciales señalando que creció en Seine Saint-Denis, un suburbio parisino pobre, rudo y étnicamente diverso. Sin embargo, un reciente retrato publicado en Le Monde pone de relieve lo atípico que era para ese barrio: aunque creció en un proyecto y fue criado por su madre divorciada, Bardella, de ascendencia italiana, era más privilegiado que sus compañeros, ya que recibió un auto Smart como regalo de cumpleaños y viajaba a Miami con su padre, según un funcionario del partido no identificado citado por el diario.

Bardella, que fue nombrado presidente del partido en noviembre de 2022, podría estar superando a su mentora, Le Pen, que a sus 55 años renunció a su plan de retirarse a los 60. Bardella destaca su ventaja a la hora de abordar cuestiones que preocupan a los jóvenes, como el cambio climático la inteligencia artificial.

Y mientras Le Pen se ha distanciado de los comentarios sobre raza, Bardella retrata la inmigración procedente de África como una amenaza para la cultura francesa, en alusión a la teoría del “gran reemplazo”, una opinión popular entre los nacionalistas blancos de todo el mundo que dicen que están en riesgo de ser desbancados por la gente de color.

Aunque es capaz de congregar a grandes multitudes en las reuniones del partido, Bardella suele dar la impresión de no estar a la altura de las circunstancias y de sentirse incómodo en los debates. Evitó un debate sobre políticas clave como el acuerdo ecológico de la UE, dejando que un legislador de RN lo reemplazara.

Durante un debate preelectoral con el primer ministro de Macron, Gabriel Attal, de 34 años, Bardella se veía tenso, esforzándose por explicar su idea de crear una “doble frontera” para los inmigrantes. Attal, presentado como el arma de campaña “anti-Bardella” de Macron, provocó a Bardella con la reforma del mercado eléctrico del bloque.

Bardella, que al igual que su jefa ha expresado su preferencia por Donald Trump frente a Joe Biden como presidente de Estados Unidos, es partidario de imponer más aranceles en sectores especialmente vulnerables a la competencia extranjera, como los vehículos eléctricos y los productos agrícolas. Durante el debate, arremetió contra los acuerdos de libre comercio del bloque, así como contra la agenda europea de acuerdos verdes.

Sin duda, las posibilidades de Bardella de convertirse en primer ministro son escasas. En 2022, Le Pen se quedó a unos 200 escaños de la mayoría en la Asamblea Nacional. Si su partido quiere gobernar, es posible que tenga que formar alianzas, incluso con su sobrina Marion Marechal, que se unió al partido rival de extrema derecha del comentarista de televisión Éric Zemmour, y los conservadores tradicionales, algunos de los cuales todavía sienten repulsión por la historia de antisemitismo y racismo del partido.

