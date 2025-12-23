Indonesia cerró los detalles del acuerdo arancelario recíproco en el que trabaja con Estados Unidos, anunció el lunes su ministro de Economía, por lo que se espera que sea firmado el próximo mes.

En julio, Washington redujo los gravámenes aplicados a la mayor economía del sudeste asiático del 32% al 19%, pero desde entonces se han mantenido conversaciones sobre los detalles del pacto.

El titular de Economía indonesio, Airlangga Hartarto, aseguró tras una reunión en Washington con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, que ambos países cerraron los términos del arreglo.

“Todas las cuestiones de fondo que se han regulado en el documento del ART (Acuerdo sobre Aranceles Recíprocos) fueron acordadas por ambas partes, tanto las cuestiones principales como las técnicas”, aseguró Airlangga en una rueda de prensa el lunes en la capital estadounidense.

Uno de los puntos principales de las negociaciones era proporcionar “equilibrio” en el acceso al mercado para ambas partes, precisó el ministro, al añadir que Washington concedió exenciones a productos indonesios clave, como el aceite de palma, el café y el té.

Afirmó que “Estados Unidos tiene grandes expectativas de obtener acceso a los minerales críticos” indonesios.

En virtud del acuerdo marco anunciado en julio, Indonesia también se ha comprometido a gastar miles de millones de dólares para aumentar las importaciones de energía, agricultura y aeronaves estadounidenses.

Funcionarios de ambos países reanudarán las conversaciones el próximo mes para resolver cuestiones legales, y se espera que los presidentes Prabowo Subianto y Donald Trump firmen el acuerdo antes de febrero.

Los datos del representante comercial de Estados Unidos muestran que el déficit comercial de Washington con Indonesia fue de US$ 17,900 millones en 2024, un 5.4% más que el año anterior.