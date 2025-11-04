“Revisamos rutinariamente nuestra fuerza laboral bajo esta perspectiva y, en ocasiones, la reequilibramos en consecuencia”, dijo un portavoz de la compañía.

“En el cuarto trimestre estamos ejecutando una acción que afectará un porcentaje bajo de un solo dígito de nuestra fuerza laboral global”, agregó.

Las acciones de IBM han subido este año gracias al entusiasmo de los inversionistas por el negocio de software, impulsado por las divisiones adquiridas Red Hat y HashiCorp.

El director ejecutivo, Arvind Krishna, ha impulsado que esta unidad se convierta en la mayor del grupo, especialmente mientras la división de consultoría ha sido afectada en los últimos años por las preocupaciones de los clientes sobre la economía en general.

La compañía empleaba alrededor de 270,000 trabajadores al cierre de 2024. Algunos empleados en Estados Unidos podrían verse afectados por los recortes, aunque se espera que el nivel de empleo en el país se mantenga aproximadamente igual que el año anterior, dijo el portavoz.