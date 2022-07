La histórica intervención en el mercado cambiario del Banco Central chileno que arrancó este lunes consiguió contener por debajo de la barrera psicológica de los 1,000 pesos el dólar, que este lunes se anotaba una caída de más de 3%.

La divisa estadounidense, que ha retrocedido casi 100 pesos desde el pasado viernes, abrió en 955 pesos y cerca de las 14:30 hora local (18:30 GMT) se cambiaba por 940 pesos, según la Bolsa Electrónica de Chile.

Luego de que el dólar alcanzó su máximo histórico de 1,051 pesos por unidad el pasado jueves, el emisor anunció una intervención por un monto de hasta US$ 25,000 millones para tratar de frenar la caída de la moneda local.

La operación, esperada por los mercados, consiste en la venta de dólares al contado por un monto de hasta US$ 10,000 millones, la venta de instrumentos de cobertura cambiaria por hasta US$ 10,000 millones y un programa “swap” de divisas por hasta US$ 5,000 millones hasta el 30 de setiembre del 2022.

Para justificar su intervención, el banco aseguró que la depreciación del peso se dio “con una intensidad y volatilidad inusualmente altas” y que “la persistencia de este escenario eleva la probabilidad que se generen distorsiones significativas en el funcionamiento del mercado financiero en general”.

El emisor no efectuaba una intervención de tal magnitud desde noviembre del 2019 (US$ 20,000 millones), cuando el peso alcanzó las 828.36 unidades por dólar y el país se encontraba sumido en la mayor crisis social de su historia reciente, con protestas que dejaron al menos una treintena de muertos.

Según Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, la caída del dólar ocurrió también a nivel mundial, “donde los inversionistas se sacuden del impulso de la semana pasada tras conocer la mayor inflación en casi 41 años en Estados Unidos”.

El cobre se recupera

En el retroceso del dólar también ayudó el repunte del cobre, del que Chile es el principal exportador mundial, con casi el 30% de la producción global.

El metal rojo a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió este lunes un 4.57% hasta alcanzar un valor de US$ 3.332 la libra (US$ 7,320 la tonelada), su mayor subida diaria desde octubre del año pasado.

El pasado viernes, el precio del cobre se ubicó en la barrera de los US$ 7,000 la tonelada, su nivel más bajo desde noviembre del 2020.

Desde XTB Latam explicaron que el alza del metal se debió a dos noticias procedentes de China: la suspensión de sus exportaciones de la mina de cobre y cobalto Tenke Fungurume y la inyección de liquidez en el sector inmobiliario

“El Banco Central de China ha realizado una inyección de liquidez para proyectos inmobiliarios por el boicot que está teniendo el sector, lo que impulsa también al metal rojo”, agregó la compañía.

La economía chilena creció un histórico 11.7 % en el 2021, tras la brusca caída del 5.8 % del 2020 debido a la pandemia, y registró una inflación acumulada del 7.2 %, la más alta en 14 años.

El Gobierno chileno rebajó en mayo su previsión de crecimiento para el 2022, del 3.5.