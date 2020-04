El Gobierno ecuatoriano tiene un plan para aplicar un sistema de focalización de subsidios a los combustibles en el contexto de un desplome del precio del crudo en el mercado internacional, que está golpeando con fuerza la economía del país, dijo el ministro de Energía, René Ortiz.

El presidente Lenín Moreno desistió en octubre de eliminar el subsidio a la gasolina de mayor consumo y el diésel para frenar violentas protestas, lideradas por los indígenas, que paralizaron al país por casi dos semanas.

Pero el desplome del precio del crudo en el mercado internacional facilitará la aplicación de la medida, según el ministro, porque no habría afectación para el consumidor si se liberaliza la comercialización de los derivados.

"En este momento el precio del petróleo en el mercado internacional ha ayudado para que tengamos prácticamente el subsidio resuelto, ahora es cuestión simplemente de tomar la decisión", dijo Ortiz.

"Los modelos económicos muestran con claridad cómo en este momento no habría absolutamente ningún sacrificio para el consumidor", insistió.

Desde octubre, el Gobierno busca un consenso con varios sectores indígenas, sindicatos y movimientos sociales para poder aplicar una focalización, algo que hasta el momento no ha logrado.

La organización indígena CONAIE, la mayor del país, ha rechazado cualquier intento de focalización del subsidio a los combustibles y ha planteado alternativas, como suspender el pago de la deuda externa, para obtener recursos fiscales.

Ortiz explicó que el mecanismo sería bajo un sistema de bandas de precios. "Si el precio sube por encima de la banda automáticamente se pone a funcionar las subvenciones, focalización, qué sector necesita la ayuda estatal", señaló.

Ecuador enfrenta duros problemas fiscales por la caída de los precios del crudo y la pandemia del coronavirus, que ha paralizado a más de 70% de su sector productivo.

El problema se agravó con la suspensión de las exportaciones por la rotura de sus dos oleoductos por el hundimiento de tierra, cuya operación se retomaría hasta fines de mes.

Los futuros del crudo de Estados Unidos para mayo tocaron el lunes un nivel nunca visto y cerraron el día en US$ -37.63 por barril o una pérdida de US$ 55.90 frente a la sesión anterior. El contrato de junio o de segunda posición, en tanto, cerró con una baja de 16% a US$ 20.43 por barril.