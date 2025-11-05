La FIFA ha creado el Premio de la Paz para reconocer la labor de aquellas personas que hayan protagonizado acciones “excepcionales y extraordinarias” en favor de la paz con las que “hayan unido a la gente en todo el mundo”.

El galardón ‘Premio de la Paz de la FIFA-El fútbol une al mundo’ se concederá cada año y su presidente, Gianni Infantino, entregará su primera edición el 5 de diciembre en el marco del sorteo final del Mundial 2026 que se celebrará en Washington, informó este jueves el organismo futbolístico en un comunicado.

Para la FIFA, las personas que muestran un “inquebrantable compromiso” con su labor en favor de la paz “merecen un reconocimiento único y especial”.

“En un mundo cada vez más agitado y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz", señala Infantino en el comunicado.

“El fútbol es un símbolo de paz y el premio reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a la gente, proporcionando esperanza a las generaciones futuras”, concluyó.