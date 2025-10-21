Nicolas Sarkozy se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007.

El presidente conservador entre 2007 y 2012 llegó poco antes de las 10H00 (08H00 GMT) a la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal en septiembre.

“Esta mañana encierran a un inocente”, escribió minutos antes en la red social X Sarkozy, quien denunció un “escándalo judicial” y un “viacrucis”. “La verdad triunfará”, pero “el precio a pagar habrá sido abrumador”, agregó.

Su condena estuvo acompañada de polémica porque el también marido de la cantante Carla Bruni cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso. El juicio en apelación debe celebrarse en los próximos meses.

Nicolas Sarkozy insiste en su inocencia y apeló el fallo judicial.

Al grito de “¡Nicolas! ¡Nicolas!”, decenas de personas expresaron su apoyo a llamado de su familia, cuando el expresidente abandonó su domicilio en un exclusivo barrio del oeste de París rumbo a la única prisión de la capital francesa, seguido de cámaras y fotógrafos.

Con lágrimas en los ojos, François, un manifestante de 66 años, denunció un “juicio político”. “¡Estamos en la Unión Soviética!”, gritó otro manifestante, mientras dos banderas francesas ondean en una valla de seguridad próxima.

Este referente de la derecha francesa aseguró el domingo al diario Le Figaro que entraría “con la cabeza alta”, con una biografía de Jesús y con “El Conde de Montecristo”, el inocente injustamente condenado más famoso de la literatura francesa.

Para evitar el contacto con otros detenidos y eventuales fotos, Sarkozy ocupará probablemente una de las 15 celdas de nueve metros cuadrados del área de aislamiento de la Santé, según agentes penitenciarios que conocen bien la prisión.

“¡Oh, bienvenido Sarkozy!”, “¡Está Sarkozy!”, gritaron varios presos desde sus celdas, a su llegada.

Este hombre nacido el 28 de enero de 1955 seguirá los pasos de otros famosos presos que ya pasaron por esta cárcel, como el venezolano Carlos “El Chacal”, condenado por atentados en los años setenta y ochenta, o el dictador panameño Manuel Noriega.

En 2007, Sarkozy recibió a Gadafi en el Palacio del Elíseo.

Libertad condicional solicitada

Sus abogados ya anunciaron que solicitaron su libertad condicional, como la legislación permite para los presos que ya tienen 70 años desde que pisan la cárcel. La justicia tendrá dos meses para resolver.

“Sarko”, como se le conoce en Francia, será el primer ex jefe de Estado galo encarcelado desde Philippe Pétain, quien acabó entre rejas al término de la Segunda Guerra Mundial por colaborar con la Alemania nazi.

Aunque otros jefes de Estado europeos han pisado la cárcel, el francés será el primero de un país ya dentro de la Unión Europea.

Este encarcelamiento choca con la imagen de mano dura contra los delincuentes que este animal político se forjó como ministro del Interior entre 2005 y 2007, un cargo que lo catapultó a la presidencia.

En concreto, fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente la campaña de 2007 que le llevó al poder.

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en “última instancia”, el tribunal subrayó que sí salió de Libia, por lo que lo condenó por asociación ilícita y por la “excepcional gravedad de los hechos”.

Independencia judicial

Esta condena no es la primera contra el conservador, que ya portó una tobillera electrónica a inicios de año. Suma otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y también tiene otras causas abiertas.

Aunque seis de cada 10 franceses consideran “justa” su entrada en prisión, según un sondeo reciente, sus críticas a la presunta politización de los jueces, le cosecharon apoyos en sectores de la derecha y la ultraderecha.

La fiscalía abrió una investigación por amenazas en las redes sociales contra la magistrada del caso, e incluso el presidente actual, el centroderechista Emmanuel Macron, se vio obligado a defender la justicia.

Sin embargo, el viernes lo recibió en el Palacio del Elíseo, la sede de la presidencia. “Era normal que, en el plano humano, recibiera a uno de mis predecesores en este contexto”, explicó el lunes Macron.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también aseguró que visitará en prisión a su mentor en política, una visita que podría “atentar contra la independencia de los magistrados”, advirtió este martes el fiscal general de la Corte de Casación, Rémy Heitz.