Al otro lado del mundo, el empresario de divisas digitales Hayden Davis vio cómo el valor del token Libra, una de las llamadas memecóin que ayudó a lanzar, comenzaba a dispararse. Su valor de mercado superó los US$ 1,000 millones, luego los US$ 2,000 millones y llegó a superar los US$ 4,000 millones.

Cuando se desplomó, como suelen hacer estos tokens, la presidencia de Milei en Argentina entró en crisis. Inversionistas como Dave Portnoy, fundador de Barstool Sports, sufrieron grandes pérdidas y calificaron al token como “la mayor estafa de todos los tiempos”.

El propio Davis, en una publicación posterior en las redes sociales, reconoció que obtuvo algunos beneficios a pesar de las caídas.

Los acontecimientos son ahora objeto de una investigación interna del gobierno. Destacados miembros del mundo de las criptomonedas se señalan unos a otros mientras Milei intenta recuperarse de un desprestigio político.

“La saga Libra es una farsa”, dijo Henry Elder de UTXO Management. “Es una cruda ilustración de que la actual cosecha de criptolíderes carece de toda brújula moral”.

Dave Portnoy. Foto: Michael Hickey/Getty Images

Mientras tanto, Milei se dirige a Washington esta semana con la esperanza de reunirse con Donald Trump. El líder argentino quiere asegurarse el apoyo del presidente estadounidense para que su país reciba más dinero del Fondo Monetario Internacional en un nuevo programa que aún está en negociación, así como posibles exenciones de los aranceles de Trump.

Para agravar la confusión durante el fin de semana, se difundieron historias contradictorias. Después de que Libra se desplomara, Davis, director ejecutivo de Kelsier Ventures, dijo el sábado en un vídeo publicado en X que era asesor de Milei, y que estaba “trabajando con él y su equipo en una tokenización mucho mayor y cosas realmente interesantes en Argentina”.

La oficina de Milei emitió entonces un comunicado en el que decía que "Davis no tenía ni tiene ninguna conexión con el gobierno argentino”.

LEA TAMBIÉN: Milei promocionó un criptoactivo que movió millones y luego se derrumbó

Investigación por “criptogate”

La justicia federal argentina investigará si el presidente Milei cometió un delito por promocionar en sus redes sociales una criptomoneda que se derrumbó horas después de su lanzamiento el viernes pasado, tras recibir una lluvia de denuncias contra el mandatario.

El juzgado federal 1 a cargo de la jueza María Servini fue designado este lunes por sorteo para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

“Denunciamos que Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdidas de más de 4 mil millones de dólares”, sostuvo en un comunicado el Observatorio de Derecho la Ciudad, cuyos abogados encabezan una de las demandas.

Diputados del opositor Unión por la Patria (peronismo) anunciaron que promoverán el juicio político contra Milei en el Congreso; otras fuerzas políticas piden una comisión investigadora y la interpelación al presidente.

En el marco del escándalo, las acciones principales cayeron casi 4% en la apertura de la Bolsa de Buenos Aires. Este lunes es feriado en Estados Unidos y no operan los mercados de Nueva York.

La denuncia incluye, entre otros, a Julián Peh, CEO y confundador de Kip Network y KIP Protocol -empresas que participaron en la creación de $LIBRA-, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que reposteó el mensaje de Milei el viernes en la red X.

“Inmediatamente, luego del mensaje de apoyo presidencial, el precio del criptoactivo registró una suba (alza) exponencial en su cotización y luego en 5 horas colapsó”, relata la presentación judicial.

Según el escrito, el hecho de que “el presidente Milei y otros referentes de su partido La Libertad Avanza promocionaron el Token, otorgó legitimidad al proyecto para que miles de inversores confiaran”.

Así el precio subió “y los grupos que controlaban la mayor cantidad del token liquidaron sus posiciones obteniendo una ganancia exorbitante”.

Los denunciantes consideraron que “la promoción de $LIBRA realizada por el presidente Milei no fue azarosa ni ingenua” y remarcaron que solo transcurrieron “3 minutos” desde que se lanzó el token hasta el tuit presidencial.

Milei, economista de profesión, “es amplio conocedor de las criptomonedas y de su funcionamiento”, señalaron.

La demanda solicitó a la justicia el allanamiento a la residencia presidencial de Olivos y el secuestro de computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

También la “intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de los otros denunciados, incluyendo los registros de sus tuits borrados”, así como también la trazabilidad de las transacciones “para identificar a los beneficiarios de la estafa”.

Además de esta denuncia presentada ante la fiscalía, otro centenar fue impulsado por canales digitales, informaron fuentes judiciales citadas por la prensa local.

Con información de Bloomberg y AFP

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.