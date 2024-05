En lo que va del año Ecuador ha registrado 23,064 casos de dengue, casi el total de los casos del año pasado, por lo que los expertos pidieron el martes que el gobierno declare la emergencia en el sector de la salud.

De acuerdo con las autoridades también se ha reportado 31 fallecidos especialmente en cuatro provincias, El Oro, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. En 2023 se produjeron seis decesos con un total de 27,838 infectados.

El médico epidemiólogo y profesor de la Universidad de las Américas, Esteban Ortiz, dijo a The Associated Press que “los datos de esta enfermedad son alarmantes” y no solamente en Ecuador, donde hay un incremento de 260%, con relación al año pasado.

En Colombia el aumento de casos de dengue fue de 407%, en Perú de 274%, en Argentina de 350%, en Brasil de 261% y en Paraguay de 1,800%, entre otros, aseveró, y dijo que en los países del Cono Sur se han producido más de 16,000 muertes, citando información de la Organización Panamericana de la Salud.

Añadió que “la situación es dramática por el incremento de la mortalidad, los casos graves y el número de infectados” lo que “justifica la declaración de las autoridades de emergencia sanitaria” como lo han hecho otros países.

AP llamó al Ministerio de Salud de Ecuador para buscar información pero no obtuvo una respuesta de inmediato.

El crecimiento del dengue, señalan los expertos, es consecuencia de la falta de políticas públicas y de presupuesto y acciones para enfrentarlo, además de la sostenida estación invernal en casi todo el país y especialmente en la región tropical, donde el aumento de las aguas estancadas por las lluvias permiten la acelerada reproducción de los mosquitos transmisores.

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Wilson Tenorio, aseveró que se cuentan más de 1,000 casos semanales de dengue, lo que “es un motivo suficiente para tomar la decisión de declarar la emergencia” a fin de destinar recursos para medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio.

Los síntomas más comunes de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti son fiebre, dolor de cabeza, erupciones en la piel y dolor muscular y articular.

La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que en las Américas el año pasado se registró un total de 4.56 millones de casos, incluyendo 7,653 casos graves y 2,340 fallecidos.

LEA TAMBIÉN: Temperatura del Índico podría ayudar a predecir tendencias mundiales del dengue