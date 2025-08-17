Se desarrollan las elecciones en Bolivia 2025. Aquí los detalles del proceso electoral.
Turba apedrea al candidato Andrónico Rodríguez tras emitir su voto en Bolivia.
Una turba apedreó y abucheó este domingo al candidato a la Presidencia Andrónico Rodríguez tras emitir su voto en el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, donde es considerado un «traidor» por alejarse del exgoberante y postular por su cuenta a estas elecciones generales.
Rodríguez acudió a votar en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales (2006-2019) en la región central de Cochabamba.
Cuando el también presidente del Senado se disponía a hablar con los periodistas que hacían la cobertura de la votación, la gente que estaba en el recinto comenzó a lanzarle piedras, según constató EFE.
Ante el ataque, el candidato ya no hizo declaraciones y salió pronto del colegio electoral, en cuyas puertas le aguardaba un vehículo que también recibió impactos de piedras, mientras la turba le gritaba "traidor".