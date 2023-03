El inversor multimillonario Mark Mobius dijo a FOX Business que no puede sacar su dinero de China debido a los controles de capital del país, y advirtió a los inversores de que tengan “mucho, mucho cuidado” a la hora de invertir en una economía sometida a un férreo control gubernamental.

“Tengo una cuenta en HSBC en Shanghái. No puedo sacar mi dinero. El Gobierno está restringiendo el flujo de dinero fuera del país”, dijo Mobius, fundador de Mobius Capital Partners, a FOX Business en una entrevista publicada el 2 de marzo.

“No consigo que me expliquen por qué están haciendo esto (...) Están poniendo todo tipo de barreras. No dicen: ‘No, no puedes sacar tu dinero’. Pero dicen: ‘danos todos los registros de 20 años de cómo hiciste este dinero’ (...) Es una locura”.

Los comentarios de Mobius circularon por la red social china WeChat durante el fin de semana.

Mobius dirigió las inversiones en mercados emergentes de Franklin Templeton Investments durante tres décadas y es conocido por su visión alcista sobre China. Ahora, sin embargo, dijo, “tendría mucho, mucho cuidado” al invertir en el país.

“La conclusión es que China se mueve en una dirección completamente diferente a la que Deng Xiaoping instituyó cuando inició el gran programa de reformas”, dijo, refiriéndose al antiguo líder chino.

“Ahora tienes un Gobierno que está tomando acciones de oro en empresas de toda China. Eso significa que van a intentar controlar todas esas empresas (...) Así que no creo que sea una imagen muy buena cuando ves que el Gobierno se orienta cada vez más hacia el control de la economía”.

Mobius, que se autodenomina “el Indiana Jones de la inversión en mercados emergentes”, declaró a FOX Business que está aumentando su exposición a mercados alternativos como India y Brasil.

Mobius y HSBC no pudieron ser localizados durante el fin de semana. (Reporte de la redacción de Shanghái Editado en español por Javier López de Lérida)