El Gobierno de Ecuador, liderado por el empresario Daniel Noboa, recibió “con algo de sorpresa” el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar desde este mes los aranceles del 10% al 15%, en momentos en que Quito mantenía negociaciones con Washington en busca de una reducción.

Así lo señaló este lunes la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, en su rueda de prensa semanal, al recordar que está en curso la cuarta ronda de negociaciones por el tema de aranceles.

“Tomamos con algo de sorpresa la decisión de los Estados Unidos respecto de los aranceles, pero la cuarta ronda de negociaciones está vigente y somos uno de los países que está aún negociando”, destacó.

Comentó, además, que “ahora mismo los diálogos ya son sobre tarifas, y esto es algo favorable porque esperaríamos que en los próximos días ya tengamos noticias sobre nuevos resultados que sean en beneficio de los exportadores ecuatorianos”.

“Seguramente tendremos nuevos anuncios en los próximos días que vendrán con noticias positivas para nosotros”, recalcó sin entrar en detalles.

Consultada sobre si el Gobierno prepara alguna medida compensatoria para los exportadores que podrían verse afectados por los aranceles, Jaramillo se limitó a señalar: “No podemos especular, seguimos negociando” e insistió en que “hay países que no tienen una cuarta ronda de negociación”.

Avance urgente

El pasado viernes, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y la Cámara de Comercio Americana del Ecuador (Amcham) consideraron “fundamental que Ecuador avance con urgencia hacia el cierre exitoso de un acuerdo” que permita reducir los aranceles adicionales a las exportaciones ecuatorianas impuestos por Trump.

Los gremios de exportadores y comercio recordaron en un comunicado que estos aranceles se mantendrán hasta que se alcancen y formalicen los acuerdos bilaterales en materia comercial y de seguridad con Estados Unidos, primer socio comercial de Ecuador pese a no contar con un acuerdo bilateral de libre comercio.

“Desde el sector productivo y exportador, mantenemos la expectativa de que el resultado de estas negociaciones logre equilibrar las condiciones de acceso de los productos ecuatorianos al mercado estadounidense frente a sus principales competidores en la región”, concluyeron.

Alza al 15%

Trump anunció el jueves un nuevo plan arancelario que entrará en vigor este mes y que impone un gravamen del 30% para varios países que no sellaron un acuerdo comercial a tiempo, aunque introduce alivios para quienes sí lo lograron.

La nueva tasa mínima para las naciones con la que Estados Unidos mantiene una balanza comercial negativa quedó fijada en el 15%, como es el caso de Ecuador.

El Gobierno del presidente Noboa no ha podido evitar entrar en esta nueva lista de aranceles adicionales pese a presumir de tener “excelentes relaciones” con la administración de Trump.

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de US$ 644.5 millones, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de US$ 7,024 millones e importaciones por valor de US$ 7,668 millones (unos 6,955 millones de euros).

Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de US$ 2,306 millones, al registrar exportaciones por valor de US$ 5,043 millones e importaciones por valor de US$ 2,737 millones.

Después del petróleo, los productos más exportados desde Ecuador a Estados Unidos en 2024 fueron los camarones (langostinos), con envíos por valor de US$ 1,546 millones; el banano, con US$ 512 millones; y el cacao y sus derivados, con US$ 484 millones.