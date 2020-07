La empresa pública Petroamazonas informó que realizó la presentación virtual de las cuatro zonas que son parte del proyecto BOOT (Built Own Operate and Transfer) 2020, que busca captar inversión privada por unos US$ 516 millones.

En un comunicado explicó que el proceso contempla la inversión privada hasta el 2023, para construir centrales de generación eléctrica a gas asociado y crudo.

Este el 7 y 10 de julio, Petroamazonas realizó presentaciones a inversionistas por videoconferencias sobre los cuatro distritos Amazónicos ubicados en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos.

Se trata de Centro (Sacha y Pucuna), Sur (Auca), Norte (Cuyabeno- Sansahuari, VHR, Guanta) y Este (Edén, Bloque 31 y Bloque 43).

Estos son parte del cronograma establecido dentro del proceso BOOT 2020, que busca captar inversión privada por unos US$ 516 millones para la ampliación y construcción de centrales de generación eléctrica a gas y crudo, que contribuirán con 232 megavatios de potencia en las operaciones de la estatal petrolera.

El proceso se lleva adelante siguiendo un cronograma, y las visitas virtuales, que estaban contempladas en la Fase Previa II, contaron con la participación de empresas, consorcios y promesas de consorcios.

De acuerdo a Petroamazonas, hay cinco interesados para la Zona Norte, tres para la Sur, 4 para la Este y 7 para la Zona Centro.

En los próximos días se recibirán las preguntas de las compañías interesadas y la posterior entrega de las respuestas, por parte de la estatal petrolera.

Según Juan Bermeo, gerente general de Petroamazonas, el proceso se desarrolla de acuerdo a los tiempos establecidos, a través de reuniones virtuales con los futuros inversionistas, con la finalidad de tomar las precauciones necesarias ante las restricciones por la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2.

"Buscamos inversiones serias, con compañías que demuestren su solvencia técnica y económica para que construyan estos proyectos que son parte del Programa de Eficiencia Energética que lleva adelante la Empresa", dijo.

Y agregó que están "seguros de que este proyecto traerá importantes ahorros al país en aspectos como: la reducción de CO2, el volumen de diesel importado para las operaciones y en recursos económicos que pueden ser destinados para otros sectores".

Con el desarrollo de estos proyectos, Petroamazonas espera incrementar el volumen de gas asociado al petróleo utilizado para generación eléctrica en al menos 6 millones de pies cúbicos por día (MMPCPD), lo que equivale a una reducción adicional de 160,000 toneladas de CO2 por año, detalló en el escrito.