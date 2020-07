Hasta US$ 273 millones en ayuda federal por el coronavirus fueron otorgados a más de 100 compañías que son propiedad u operadas por importantes donantes a la campaña electoral del presidente Donald Trump, de acuerdo con un análisis de The Associated Press de datos federales.

Muchos estuvieron entre los primeros en ser aprobados para un préstamo a inicios de abril, cuando la administración pasaba trabajos para lanzar el programa. Y solamente ocho empresas tuvieron que esperar hasta inicios de mayo para asegurar la ayuda.

Las compañías vinculadas con Trump obtuvieron los fondos a través del Paycheck Protection Program, que ayuda a negocios pequeños que pasan trabajos para sobrevivir la pandemia.

Cadenas de comidas rápidas como Muy Brands, compañías de petróleo y gas y firmas de cuello blanco recibieron una tajada de más de US$ 659,000 millones en préstamos con intereses bajos que serán perdonados si el dinero es usado en nóminas, alquiler y gastos similares.

En total, los partidarios de Trump que dirigen esas compañías han contribuido con al menos US$ 11.1 millones desde mayo del 2015 a comités de la campaña de Trump, el Comité Nacional Republicano y America First Action, un súper PAC (Comité de Acción Política) que ha sido respaldado por Trump, concluyó la revisión de la AP. Cada donante ha dado al menos US$ 20,000.

No hay evidencia de que las compañías recibieran un trato favorable como resultado de sus lazos con Trump y las cuentas de negocios representan apenas una facción de los gatos generales del programa.

Pero la distribución del dinero está siendo sometida a un intenso escrutinio luego que la administración Trump se negó inicialmente a revelar cuáles compañías recibieron los préstamos, para al final ceder bajo presiones bipartidistas en el Congreso.

El lunes, el Departamento del Tesoro reveló los nombres de las compañías que recibieron préstamos mayores de US$ 150,000, aunque no publicaron cifras específicas, limitándose a ofrecer rangos del valor monetario de la ayuda.

Entre los beneficiarios de la ayuda nombrados el lunes está el portal conservador de noticias NewsMax, que fue aprobado para un préstamo de US$ 5 millones el 13 de abril, muestran los datos. El director general de NewsMax Christopher Ruddy ha donado US$ 525,000 a comités políticos que apoyan a Trump, de acuerdo con los documentos. Ruddy no respondió a un pedido de comentario.

Muy Brands, una compañía de San Antonio, Texas, que opera las franquicias Taco Bell, Pizza Hut y Wendy’s, fue aprobada para un préstamo de entre US$ 5 millones y US$ 10 millones. Su dueño, James Bodenstedt, ha donado US$ 672,570 a Trump desde el 2016, muestran documentos. La compañía no respondió a un pedido de comentario.

Grupos de vigilancia del gobierno dicen que tienen poca confianza en que la administración conduzca una supervisión de programa, apuntando que Trump ha despedido a numerosos inspectores generales y ha resistido esfuerzos para aumentar la transparencia.