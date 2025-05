El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a las críticas recibidas por la difusión de una imagen generada por inteligencia artificial (IA) en la que aparece caracterizado como el papa. La imagen, publicada en su red Truth Social y luego replicada por canales oficiales, ha generado polémica por coincidir con el periodo de luto tras la muerte del papa Francisco.

“Denme un respiro. Alguien lo hizo por diversión. No pasa nada. Está bien divertirse un poco, ¿no?”, expresó Trump desde el Despacho Oval, ante la creciente controversia.

La imagen muestra a Trump con atuendo papal completo —sotana blanca, mitra, cruz dorada— en una pose que simula una bendición. La difusión ocurrió días después de que el propio Trump, en tono irónico, se mencionara como posible sucesor del pontífice.

Trump desafía críticas tras foto vestido de papa y acusa a medios de exagerar. Foto: Truth Social.

Dicha foto fue colgada el viernes en su red, Truth Social, y después en la cuenta de la Casa Blanca, mientras la Iglesia católica espera la celebración este miércoles del cónclave que elegirá al nuevo pontífice, cuando todavía no había acabado el luto oficial por el fallecimiento de Francisco el 21 de abril.

El contenido fue criticado por la Conferencia Católica del Estado de Nueva York, que acusó al líder republicano de faltar el respeto a la fe católica.

“Yo no tuve nada que ver. Alguien hizo una imagen conmigo vestido como el papa y la colgó en internet. No tengo ni idea de dónde salió. Tal vez fue IA, pero yo no sé nada. La vi anoche. De hecho, mi mujer pensó que estaba bien”, añadió Trump, subrayando que en su opinión los católicos “amaron esa foto” y quienes la criticaron fueron los “medios falsos”.

Con información de EFE.