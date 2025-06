El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que habrá una nueva reunión de negociaciones nucleares entre su país e Irán, tras haber hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El mandatario estadounidense indicó que el principal obstáculo para llegar a un acuerdo con el país asiático es que este sigue sin renunciar al enriquecimiento de uranio.

“Están pidiendo cosas que no pueden hacer. No quieren renunciar a lo que tienen que renunciar. ¿Y saben qué es eso? Buscan el enriquecimiento (de uranio). Nosotros no podemos aceptarlo. Queremos justo lo contrario. Y hasta ahora, no están en ese punto. Lamento decirlo, porque la alternativa es muy, muy extrema, pero no están en ese punto», detalló Trump en un evento con empresarios en la Casa Blanca.

El presidente norteamericano advirtió, en distintas ocasiones, que no dudará en lanzar un ataque sobre Irán si no logran cerrar un acuerdo que contente a la Casa Blanca. Este pacto evitaría que Teherán no fabrique bombas nucleares ni tampoco posea simples capacidades para enriquecer uranio.

Como recordemos, a finales de mayo representantes de Estados Unidos e Irán realizaron la quinta ronda de conversaciones nucleares en Roma, Italia, ambas partes afirmaron que hubo progresos, aunque indicaron que “queda trabajo por hacer”.

Elaborado con información de EFE.