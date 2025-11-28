La Comisión Independiente contra la Corrupción, el organismo anticorrupción oficial de Hong Kong, arrestó este viernes a dos directores de la empresa de arquitectura a cargo de la renovación del complejo residencial cuyo incendio ha dejado hasta ahora 128 muertos.

Se trata de dos ejecutivos de Will Power Architects, que actuó como consultora para el proyecto de renovación de las ocho torres que conforman Wang Fuk Court, según fuentes cercanas a la investigación citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Uno de los detenidos fue llevado esta mañana bajo custodia a las oficinas de la compañía, donde las autoridades efectuaron un registro, indicaron las mismas fuentes.

El jefe del Ejecutivo pide revisar todas las viviendas públicas

Con estas dos detenciones se eleva a cinco la cifra de personas bajo arresto por su presunta responsabilidad en el incendio, el miércoles, de siete de las ocho torres de viviendas de Wang Fuk Court, en el que se han confirmado hasta el momento 128 muertes mientras 200 personas permanecen desaparecidas.

El jueves las autoridades detuvieron a tres altos directivos de la constructora Prestige Construction & Engineering, responsable de las obras de rehabilitación: los administradores Hau Wa-kin y Ho Kin-yip, y el apoderado Steve Wong Chung-kee, todos acusados de homicidio imprudente grave.

Dicha firma acumula un historial de sanciones por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral, de acuerdo a la investigación.

La Comisión ha creado un equipo especial para investigar posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, licitado en 2023 por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (US$ 42 millones, 36,5 millones de euros) y ganado por Prestige, entre 57 empresas concurrentes.

Además, a raíz de la tragedia, una de las peores de la historia reciente de Hong Kong, el jefe del Ejecutivo, John Lee, ha ordenado revisiones urgentes en todos los conjuntos de vivienda pública que se encuentren en obras de rehabilitación mayor.

Registros puerta a puerta

El fuego en Tai Po se inició el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4,600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Según los informes periciales preliminares, las llamas se extendieron en pocos minutos a otros seis edificios debido al empleo de planchas de poliestireno expandido de alta inflamabilidad instaladas en los huecos de los ascensores y a redes de malla exterior sin resistencia al fuego.

En una rueda de prensa celebrada hacia la 01:00 hora local del viernes, el subdirector del Cuerpo de Bomberos y Salvamento, Derek Armstrong Chan, explicó que se han completado registros exhaustivos bloque por bloque y que se prevé concluir hoy la inspección de la totalidad de los apartamentos.

Por su parte, el secretario de Seguridad anunció ante los medios que 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no descartó que los equipos que trabajan en los edificios afectados hallen más cadáveres.