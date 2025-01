El cambio en Venezuela tendrá que esperar. Contrario a lo que habían garantizado Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, la oposición al régimen de Nicolás Maduro no tomará la presidencia de ese país pese a considerarse los ganadores de la contienda, e incluso, de disponer de las actas oficiales.

A través de un video en redes sociales, María Corina Machado reapareció tras ser capturada violentamente por el régimen de Maduro y aseguró que “ahora está a salvo”. No obstante, reconoció que el “presidente electo”, Edmundo González Urrutia, no retornará a Venezuela este viernes 10 de enero para tomar juramento como mandatario.

“(González Urrutia) vendrá a Venezuela a juramentarse como el presidente constitucional en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”, dijo MCM.

Machado reconoció el valor de los “centenares de miles” de venezolanos que alzaron su voz de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro, y los instó a no desistir de la lucha porque “la transición a la democracia está muy cerca”.

La líder política advirtió que la gestión de Maduro “en su paranoia delirante”, ha cerrado el espacio aéreo y activado todo sistema de defensa por esa vía.

“Decidimos que no es conveniente que Edmundo hoy ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga. Es fundamental su integridad para la derrota final del régimen”, soslayó.