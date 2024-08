Un avión con capacidad para unos setenta pasajeros se estrelló este viernes en una zona residencial en el municipio brasileño de Vinhedo, en el estado de São Paulo, informó el Cuerpo de Bomberos local.

Según informaciones de la televisión Globonews, en el aparato viajaban 62 personas, entre ellos 58 pasajeros y cuatro tripulantes.

Siete equipos del cuerpo de bomberos fueron movilizados para atender el accidente, según el organismo, que no aclaró si había víctimas.

La televisión brasileña GloboNews mostró imágenes de una gran zona en llamas y humo saliendo del aparente fuselaje de un avión. Imágenes adicionales en GloboNews mostraron un avión girando en espiral en su caída.

O fogo decorrente da queda de um avião em Vinhedo, São Paulo, já foi controlado, e que nenhuma casa foi atingida. A aeronave estava com 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes, e ainda não há informação sobre número de mortos ou sobreviventes.



➡ Assista ao… pic.twitter.com/V8HeudwJWn — GloboNews (@GloboNews) August 9, 2024

El Departamento de Bomberos local confirmó que el avión cayó en la ciudad de Vinhedo, pero no ofreció más detalles.

Fuentes del aeropuerto de São Paulo informaron a Globonews de que se trata de un avión bimotor de modelo ATR-72-500 de la aerolínea Voepass, y que viajaba desde la ciudad de Cascavel hasta São Paulo.

Videos publicados en redes sociales muestran a la aeronave dando vueltas sobre sí misma antes de desplomarse en medio de un gran estruendo en el municipio de Vinhedo, en los alrededores de São Paulo.

La autoridad aeroportuaria de Brasil, Infraero, no confirmó de momento la información luego de una solicitud de The Associated Press. Ninguna aerolínea local ha reportado hasta ahora la desaparición de uno de sus aviones.

Con información de EFE y AP

“Primeiro, eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio. Porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes, e parece que todos… pic.twitter.com/KgKuxxGvao — GloboNews (@GloboNews) August 9, 2024