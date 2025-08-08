Un cliente usa la app Cashea para comprar en una tienda del Centro Comercial Sambil de Caracas, Venezuela. Esta app, que permite comprar ahora y pagar después, está cubriendo años de demanda acumulada de crédito al consumo en Venezuela.
Un cliente usa la app Cashea para comprar en una tienda del Centro Comercial Sambil de Caracas, Venezuela. Esta app, que permite comprar ahora y pagar después, está cubriendo años de demanda acumulada de crédito al consumo en Venezuela.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Una aplicación “compra ahora y paga después” que se ha convertido en una herramienta imprescindible en Venezuela para para adquirir todo tipo de productos, desde ropa hasta neumáticos, está dando un nuevo impulso a la moribunda bolsa del país, al tiempo que busca aliviar la carga financiera de sus socios comerciales.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.