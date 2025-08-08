La aplicación, llamada Cashea, se ha convertido en una fuente muy utilizada de crédito al consumo en Venezuela, un país azotado por la inflación, donde las severas restricciones impuestas por el gobierno a los bancos y a las entidades emisoras de tarjetas de crédito en los últimos años han asfixiado las formas de financiación más tradicionales.

Para llenar ese vacío, Cashea ofrece una plataforma que permite a los consumidores comprar bienes y servicios a plazos sin intereses. La empresa asume el riesgo de impago y cobra una comisión a los minoristas afiliados.

Cashea, que ha sido descargada en los teléfonos de 8 millones de venezolanos, respalda ahora una iniciativa para agrupar las cuentas por cobrar de los minoristas afiliados que venden productos a través de su plataforma, una forma de trasladar la carga de la concesión de crédito a los clientes.

Los denominados certificados de financiación, que se originan a través de un corredor, se venden luego a Cashea con un descuento a través de la Bolsa de Caracas.

Publicidad de la aplicación Cashea en una tienda de Caracas, Venezuela, en 2023. Fuente: Bloomberg/Bloomberg

Cashea ya ha transferido a la bolsa certificados por un valor de US$ 40 millones desde que se lanzó la iniciativa en marzo, una cantidad equivalente al 45% del volumen total negociado en la bolsa, según datos recopilados por la empresa.

“Esta es la siguiente etapa de Cashea”, señaló en una entrevista su fundador, Pedro Vallenilla . “Estamos respondiendo al llamado de que la bolsa de valores sea un instrumento para dinamizar la economía”.

Si bien la plataforma ha contribuido a facilitar las ventas, también ha provocado una crisis de liquidez para los comerciantes, que ahora tienen más cuentas por cobrar en un país con una inflación mensual de dos dígitos y una moneda que se deprecia rápidamente.

Los certificados están diseñados para aliviar esa presión, ya que Cashea utiliza una combinación de capital propio y financiación privada para comprar la deuda, con una tasa de descuento que oscila entre el 1% y el 5% del valor de las facturas.

“Nuestra intención es seguir trabajando para construir herramientas financieras y comerciales para convertirnos en esa aplicación para las necesidades de todos los venezolanos”, afirmó Vallenilla .

Los vencimientos pueden ser de tan solo 14 días, el límite de crédito mínimo para los consumidores que utilizan Cashea, lo que aporta liquidez al mercado, y los certificados están vinculados al dólar, pero se emiten en bolívares.