El lunes 5 de julio, el directorio de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) se reunirá para elegir al nuevo presidente ejecutivo de dicha entidad. Según La República de Colombia, en el caso de Perú, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, y el presidente de Cofide, Carlos Linares, suscribieron el respaldo a la candidatura del colombiano Sergio Díaz-Granados.

Así, dicha candidatura se presentó con el aval de Colombia, Ecuador y Perú, y ya se sumaron públicamente Brasil y Uruguay.

Sin embargo, la interrogante es si Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, podría definir la votación. El gobierno de Alberto Fernández busca que Castillo se incline por la candidatura del argentino Christian Gonzalo Asinelli, según La República de Colombia, por lo que mantendría intención cambiar la fecha de la votación hasta agosto (Gestión 25.06.2021).

Bolivia y Venezuela también apoyan la candidatura presentada por Argentina.

Situación de los países

Al cierre del 2020, CAF tenía un capital pagado de US$ 5,366 millones. Perú es su mayor accionista, con un capital pagado de US$ 977 millones (es decir, 18.2%), poco más que Colombia, segundo mayor accionista con US$ 951 millones (17.7%), y el triple que Ecuador, que ha aportado US$ 326 millones (6%).

Del otro lado están Argentina, con US$ 565 millones (10.5%), Venezuela con US$ 617 millones (11.5%) y Bolivia con US$ 300 millones (5.5%).

Perú no solo es el mayor accionista de CAF, sino su cliente soberano con mejor rating crediticio A3 y el que menos créditos viene tomando en comparación con los otros accionistas principales, pues a diciembre de 2020 adeudaba solo US$ 1,011 millones de dólares. El ratio de endeudamiento sobre capital pagado es también el menor entre los países: apenas 1.03. Por su parte, Colombia, con un rating de Baa2, se ha prestado 2.4 veces su capital para adeudar un total de US$ 2,286 millones.

En tanto, Argentina, por su parte, con un rating de Ca es el segundo mayor deudor de CAF, solo por detrás de Ecuador, habiéndose prestado 6.4 veces el monto aportado como capital. Es decir, debe un total de US$ 3,648 millones. Y, siempre con cifras al diciembre 2020, Venezuela le debía US$ 3,199 millones a la CAF.

Los votos

Hay que considerar que Argentina solo tiene derecho de nombrar un director en CAF, a diferencia de países fundadores (como Colombia o Perú) que cuentan con derecho a nombrar dos. Esta diferencia obedece al hecho que Argentina -al igual que los demás miembros no originarios- no habría suscrito el capital adicional requerido para acceder a este derecho.

Si bien ese pago no es obligatorio, constituye un mecanismo que se reservaron los creadores de CAF para asegurar que cualquier nuevo miembro que desee incrementar su influencia en la dirección de la institución se vea obligado a reforzar patrimonialmente la misma y compensar así su menor tiempo en la institución.

Ecuador o Bolivia no necesitan hacerlo, pues, aunque cuentan con un capital menor, son países fundadores de CAF y, al igual que Perú o Colombia, ostentan el derecho por haber la institución.