Israel acusó este miércoles a Naciones Unidas de intentar “bloquear” la distribución de ayuda a Gaza, mientras que el organismo aseguró estar haciendo todo lo posible para recuperar los limitados volúmenes autorizados por las autoridades israelíes.

“Mientras la ONU siembra el pánico y hace declaraciones alejadas de la realidad, el Estado de Israel facilita continuamente la entrada de ayuda en Gaza a través de dos métodos”, que continuarán “simultáneamente” en esta fase, declaró el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon , en el Consejo de Seguridad.

Danon se refería a la autorización limitada para la entrada de camiones de la ONU por el paso fronterizo de Kerem Shalom desde principios de la semana pasada, tras más de dos meses de bloqueo, y a la nueva Fundación Humanitaria de Gaza (GHF).

Esta empresa privada, creada con el apoyo de Israel y Estados Unidos, puso en marcha un sistema paralelo al de la ONU para entregar ayuda humanitaria. El organismo multilateral lo considera contrario a los principios humanitarios y criticó el reparto caótico en uno de sus centros, donde dejó 47 heridos el martes.

El embajador israelí culpó a Hamás del caos y lo acusó de “bloquear” el acceso al centro de distribución con “barricadas”.

“La ONU se ha unido ahora activamente a Hamás para intentar bloquear esta ayuda”, afirmó.

Según el diplomático, la organización “está utilizando amenazas, intimidación y represalias contra las ONG que han decidido participar en el nuevo mecanismo humanitario”. También calificó a la ONU de “mafiosa”.

La ONU no reaccionó inmediatamente a esta nueva acusación, pero a primera hora del día reiteró su oposición a trabajar con la GHF.

“No abandonaremos nuestros principios. No participaremos en operaciones que no respeten nuestros principios humanitarios”, dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

Dujarric dijo que la ONU estaba haciendo todo lo posible para recuperar la ayuda que había llegado a través de Kerem Shalom.

“Desde la semana pasada, unos 900 camiones han sido enviados a Israel para su aprobación, 800 han sido aprobados, pero sólo 500 han podido ser descargados en el lado israelí de Kerem Shalom y aún menos han podido pasar al lado palestino, donde nosotros y nuestros socios hemos podido recoger poco más de 200 de ellos, obstaculizados por la inseguridad y el acceso restringido”, denunció Dujarric.

“Si no podemos recoger estos bienes, puedo decirles una cosa, no es porque no lo estemos intentando”, insistió.

Respondía así a Danny Danon, quien dijo que 400 camiones esperaban en el lado palestino de Kerem Shalom y que Israel había ofrecido “rutas seguras” para entrar en Gaza.

“Pero la ONU no ha conseguido recuperarlos”, denunció ante la prensa. “Dejen su ego a un lado, reciban la ayuda y hagan su trabajo”, dijo.