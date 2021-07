Instagram anunció el lanzamiento de la nueva herramienta “Control de Contenido Delicado”, la cual permitirá al usuario decidir cuánto material potencialmente sensible se mostrará en la sección “Explorar”. La red social también recalcó la importancia de algunas funcionalidades como la desactivación de comentarios o la opción “Restringir”, que reduce la capacidad de interacción con otros usuarios que resulten incómodos.

Asimismo, Instagram subrayó que no se permite comentarios que fomenten el discurso de odio, acoso u otros contenidos que puedan representar un riesgo de daño para los demás usuarios. También explicó que sus pautas se diseñaron para ayudar a garantizar que no se mostrará contenido confidencial de cuentas que el usuario no sigue.

“Puede pensar en el contenido delicado como posts que no necesariamente infringen nuestras reglas, pero que podrían ser potencialmente molestas para algunas personas como publicaciones sexualmente sugerentes o violentas”, informó Instagram a través de su blog.

Así, este filtro le brindará al usuario control sobre ese tipo de contenido. Desde esta herramienta se podrá configurar las opciones para ver más o menos videos y fotos que puedan perturbar su tranquilidad, según la red social.

“Reconocemos que todos tienen diferentes preferencias sobre lo que quieren ver en “Explorar”, y este control les dará a las personas más opciones sobre lo que ven”, añadieron.

¿Cómo cambiar los ajustes de este filtro?

Para acceder a esta nueva función, el usuario deberá dirigirse a su perfil y hacer clic en el menú “Configuración” en la esquina superior derecha. Luego, deberá dirigirse a la pestaña “Cuenta” y después a “Control de Contenido Delicado’. Aquí el individuo puede decidir si desea mantener la configuración en su estado predeterminado (es decir, en “Limitar”, opción que oculta ciertas fotos o videos molestos u ofensivos) o ver más (eligiendo “Permitir”, que mostrará todo tipo de contenido). También está la opción de “Limitar más”, cuyo nivel de restricción es aún mayor.

Estas opciones se pueden cambiar en cualquier momento. Sin embargo, Instagram señaló que la opción “Permitir” no estará disponible para personas menores de 18 años, a fin de lograr un “espacio más seguro” para ellas.

Otras novedades recientes de Instagram

Recientemente, Instagram también anunció ‘Security Checkup’, una herramienta que guiará a los usuarios cuyas cuentas pueden haber sido hackeadas para protegerlas. Esto incluye verificar la actividad de inicio de sesión, revisar la información del perfil, confirmar las cuentas que comparten información de inicio de sesión y actualizar la información de contacto de recuperación de la cuenta, como el número de teléfono o el correo electrónico.

También, con motivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Facebook comunicó el lanzamiento de nuevas funciones para Instagram, su red social asociada, como por ejemplo efectos de realidad virtual que están disponibles a través de su la cuenta oficial de Tokio 2020.

Por último, en la sección “Reels” de la cuenta de Instagram se podrán ver entrevistas y el ‘detrás de cámaras’ de la preparación de once atletas de cara a este certamen internacional.