Las alternativas de aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución en Chile aparecen reñidas mientras que un mayor número de electores aún no decide su voto, según un respetado sondeo divulgado a menos de tres meses del plebiscito obligatorio que definirá el futuro del texto.

De acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un 25% de los consultados declaró que votaría por aprobar el texto, un 27% por rechazarlo y un 37% aún no lo ha decidido. Un 11%, en tanto, declaró que no sabe o no respondió.

“Es bueno destacar que la diferencia entre el porcentaje de personas que aprueban la nueva Constitución y quienes la rechazan no es estadísticamente significativa”, dijo Carmen Le Foulon , coordinadora del área de opinión pública del CEP.

Entre las principales razones para aprobar el proyecto figuran que el país necesita “cambios” o referencias a mayores derechos y justicia social. En contraste, las razones para rechazar aluden a los propios convencionales y su trabajo y otros consideran que la propuesta está mal.

Mientras, entre quienes aún no se han decidido la principal razón es que falta información. El plebiscito será el 4 de setiembre.

“Va a ser un rol clave la campaña y el tiempo que viene con respecto a qué es lo que pase, pero es probable que, como en resultados anteriores, el resultado sea estrecho”, declaró Le Foulon .

Por otra parte, el nivel de aprobación es menor en niveles socioeconómicos más bajos, complementó.

En octubre del 2020, una mayoría aplastante de casi 80% abrió la puerta a la redacción de una nueva carta magna que reemplace a la vigente de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet aunque con decenas de reformas a lo largo de los años.

Sin embargo, a medida que avanzó el proceso las encuestas han mostrado que los ciudadanos son críticos con el resultado hasta ahora, a la vez que surgían polémicas por las normas que se debatían. Varias otras encuestas han señalado que la opción por rechazar tiene ventaja.

Pero de acuerdo al sondeo CEP, los electores siguen apoyando un cambio de Constitución ya que, consultados ante la opción de que gane la opción rechazo, un 42% está de acuerdo con una especie de tercera vía en la que se elabore una nueva propuesta para reemplazar al articulado vigente.

Sólo un 15% de los encuestados se inclinó porque se mantenga el texto actual y un 31% por que se reforme la vigente.

La encuesta fue realizada con 1,355 entrevistas personales entre el 13 de abril y el 29 de mayo, con error muestral de +/- 2.9%.