Con 1.6 millones de seguidores en Tik Tok, Javier Milei se comunicaba en muchos de sus videos con un formato pregunta y respuesta, logrando generar cercanía en los usuarios, sobre todo en los más jóvenes. El cerebro detrás de toda la campaña digital es Iñaki Gutiérrez, que con tan solo 22 años es el community manager del presidente electo de Argentina.

Iñaki Gutiérrez conoció a Milei a través de su novia. “Eugenia tenía contacto por haber charlado con él en Santa Fe, en la presentación de un libro. Yo le dije a ella que me parecía que Milei tenía que tener un Tik Tok, consideraba que le iba a servir mucho. Más adelante me junté con Javier, se lo planteé y me dijo que lo haga. Desde entonces laburamos juntos”, afirmó Gutiérrez, para el Diario Clarín.

Además de Tik Tok, Gutiérrez realiza los recortes para posteos en Instagram, citas textuales en Twitter y Facebook.

El joven reveló públicamente que el no cobra dinero por realizar el contenido, ya que tiene una gran pasión por la comunicación política y considera que las redes sociales son herramientas gratuitas y que llegan a millones de personas.

Interés por la oposición

Estudiante de derecho en Universidad de Buenos aires (UBA) y economía en la UB (Universidad de Barcelona), Gutiérrez ya se perfilaba como un referente político entre la juventud “antikirchnerista”. Se hizo conocido tras el triunfo de Alberto Fernández en 2019, cuando publico un video en el que decía que no había que " bajar los brazos " porque “41% de la gente votó que el Kirchnerismo no volviera”. El video se viralizó y mucha gente frustrada con el Gobierno empezó a seguirlo y apoyarlo.

En el 2020, Mauricio Macri lo contactó para felicitarlo por el trabajo que venía realizando en redes sociales y lo convocó a una reunión con Patricia Bullrich para que apoye su campaña. Durante la cuarentena Gutiérrez promovió marchas al aire libre para reclamar que se reactivara la economía y actualmente es vocero de la juventud del partido La Libertad Avanza.

En sus entrevistas ha comentado que considera que todos los espacios necesitan caras jóvenes: la Izquierda, la derecha y el centro ya que el hecho de que las personas se metan en política a los 40 y empiecen a tener un rol predominante a los 60 hace que los jóvenes nunca sean escuchados. Enfatiza, que el no lucha por el país que quiere dejarle a sus hijos sino por el país que él desea vivir hoy.

LEA TAMBIÉN: Javier Milei ganó en segunda vuelta y será presidente de la Argentina