El opositor venezolano Juan Guaidó quiere impedir que el ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro repatrie treinta toneladas de oro almacenadas en el Banco de Inglaterra (BoE) para “que no pueda seguir asesinando a la gente con nuestros propios recursos”, asegura su representante en Londres, Vanessa Neumann.

Un juez británico debe pronunciarse próximamente sobre quién puede dar instrucciones al banco central inglés sobre las reservas nacionales venezolanas que guarda en sus cámaras acorazadas.

El Reino Unido, como otro medio centenar de países, reconoció en el 2019 a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, como “presidente constitucional interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones presidenciales creíbles”.

Pero la administración de Maduro, que lleva más de año y medio intentando recuperar sin éxito los lingotes valorados en US$ 1,000 millones, impugna ante la justicia británica que eso le dé el control de los bienes del país en el extranjero.

Neumann, una empresaria que desde marzo del 2019 ejerce extraoficialmente como "embajadora" de Guaidó en la capital británica, dice, en una entrevista con la AFP, esperar que este caso abra otras puertas.

Y niega que el régimen de Maduro pretenda destinar los fondos a combatir el COVID-19, como afirma, mediante un supuesto acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¿Qué esperan de este juicio?

Queremos defender lo poco que Maduro no nos ha robado, en defensa de las reservas nacionales del país para el pueblo, para la construcción y la estabilización.

Maduro usa el dinero para asesinar a mi gente, la única idea aquí es que él no nos pueda seguir asesinando con nuestros propios recursos, eso le pertenece a la gente de Venezuela. La idea es resguardarlo para el futuro del país.

Si la justicia les da la razón, ¿se quedaría el oro en Londres o podrían venderlo y mover los fondos?

Conociendo a los británicos, yo me imagino que sería mejor que ese oro se quede resguardado aquí hasta que haya elecciones justas y libres. Además, (para moverlo) uno tiene que rellenar un papeleo en el Banco de Inglaterra: mientras autorizas firmas, tienes que ver la legislación, 'cómo fue el nombramiento', 'quién es esta gente', se tarda meses y meses.

¿Puede influir este caso en la situación de otros bienes venezolanos en países europeos?

Un pronunciamiento jurídico tiene mucho más peso que un pronunciamiento político y eso debería sentar el precedente para los bienes nacionales en Europa. Eso es lo que tenemos pensado. Pero vamos a ver, porque entre la teoría y la práctica... en particular cuándo se trata de política y dinero siempre hay complicaciones.

¿A cuánto ascienden esos bienes y dónde se encuentran?

Todavía no lo tenemos claro, yo sé que tenemos en Andorra, Bulgaria, Suiza, España por supuesto. Basado en información que manejamos, yo creo que hay otros US$ 5,000 millones por ahí, podría ser hasta US$ 7,000 millones pero hay que verlo en la práctica.

Son bienes de todo tipo, y también esperamos acelerar la investigación y la recuperación de bienes robados o que son fruto de lavado de dinero. Un reconocimiento así debería acelerar todo ese proceso, porque te da la autoridad para ir detrás de eso.

¿Una sentencia a su favor aumentaría la legitimidad de Guaidó?

Debería, pero otra vez con cuidado, resultar en más reconocimiento diplomático. Debería alentar que se reconozca a todos los enviados diplomáticos de Guaidó, pero ningún país que lo ha hecho ha podido mantener su embajada en Caracas.

Los británicos tienen embajada en Venezuela funcionando plenamente y para eso necesitan tratar con Maduro.

Pero ellos han dejado muy claro que nunca buscan ni piden reuniones con Maduro ni con (el canciller Jorge) Arreaza, con quien solo se han reunido cuando fueron convocados.

¿No sería un acuerdo entre Maduro y el PNUD garantía de que los fondos se utilizan correctamente?

No hay plan con el PNUD, porque ellos tendrían que tomar instrucciones del que gane. Nosotros lo tenemos dicho por escrito del PNUD que ellos solo pueden tratar con la gente que se decida en la corte.

Y el PNUD no puede tomar instrucciones de Maduro, porque (Venezuela) ha perdido su voto en la ONU por impago de sus cuotas.