Las grandes ventas de primavera de Sotheby’s, que mueven miles de millones de dólares, se llevarán a cabo este año sin público e íntegramente a distancia a causa de la pandemia, anunció la casa de subastas.

La ciudad de Nueva York aún no ha anunciado una fecha para levantar el estricto confinamiento vigente desde fines de marzo para combatir la propagación del coronavirus ni tampoco un calendario para reanudar la actividad económica.

En vista de ello, Sotheby’s optó por adelantarse y organizar sus ventas de arte moderno y contemporáneo sin espectadores el 29 de junio.

El presidente para Europa de la casa de subastas, Oliver Barker , conducirá el remate desde Londres, transmitido en vivo por internet.

Los especialistas de la empresa estarán repartidos simultáneamente en varias ciudades del mundo, incluida Nueva York, y responderán en vivo a las llamadas de los compradores.

Los coleccionistas también podrán ofertar directamente en línea.

“Durante los casi 30 años que llevo en el mercado del arte, esto nunca sucedió”, confirmó Amy Cappellazzo, presidenta a cargo de bellas artes en Sotheby’s, durante una videoconferencia sobre el método de organización para ventas de esta magnitud.

“Pero tenemos la suerte de estar equipados con una tecnología excepcional que lo permite, mientras que hubiera sido imposible hace 5 años”, agregó.

Se realizarán tres ventas consecutivas el 29 de junio, en el mismo formato.

A la venta de la obras de la colección de Ginny Williams , una estadounidense que hizo su fortuna en la televisión por cable, le seguirá la de arte contemporáneo, que finalizará con la tarde dedicada a los impresionistas y al arte moderno.

Entre las obras emblemáticas que se ofrecerán se encuentra un tríptico del pintor estadounidense Francis Bacon , L’Orestie d’Eschyle, estimado en US$ 60 millones.

También se ofrecerán la pintura 1947-Y-N°1 del estadounidense Clyfford Still , estimada en entre US$ 25 millones y US$ 35 millones, y la pintura White Brushstroke I, del también estadounidense Roy Lichtenstein , valuada en entre US$ 20 millones y US$ 30 millones.

Sotheby’s optó por mantener en pie sus ventas para finales de junio a diferencia de su gran competidora, Christie’s, que tendrá las suyas recién el 10 de julio, un desfase muy inusual.

Para justificar su decisión, Sotheby’s explicó que la coincidencia de fechas hasta ahora tuvo como objetivo permitir que un número significativo de compradores viajaran a Nueva York para asistir a las ventas de todas las grandes casas en la misma semana.

Pero las restricciones a los desplazamientos internacionales siguen vigentes en muchos países, incluido Estados Unidos, lo que limitará de manera sensible la cantidad de personas presentes físicamente en julio en las ventas de Christie’s, que se harán abiertas al público.