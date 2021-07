Economía | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







Google, Apple y Microsoft registraron más ganancias de lo esperado en medio de la pandemia Las ganancias de la matriz de Google ascendieron a US$ 18,500 millones en el segundo trimestre mientras que las de Apple casi se duplicaron a US$ 21,700 millones. Las utilidades de Microsoft llegaron a US$ 16,500 millones.