FIFA plantea reducir sueldos de futbolistas hasta en 50% a cambio de no rescindir contratos

Dirigentes de FIFA sostuvieron una reunión virtual de tres horas con representantes de los clubes de fútbol (ECA) y de los jugadores (FIFPro) con el objetivo de tomar decisiones para adecuarse a la crisis que se vive en el mundo por el Covid-19.

Según informa el diario español Marca, la medida más fuerte producto de esta reunión habría sido una petición para que los futbolistas acepten rebajar su sueldo mientras dure la paralización del fútbol mundial.

"Esta rebaja no sería lineal y afectaría más a los (futbolistas) de un mayor potencial económico mientras esta situación siga paralizando al sector", sostiene Marca.

Así, señalaron que la Premier League está evaluando adoptar dicha medida, la cual alcanzaría el recorte de salarios en un 50%. Cuando la situación se restablezca, los contratos volverían a su estado normal.

De esta forma, los clubes quedarán impedidos de rescindir contrato a alguno de sus jugadores o técnicos.

También se plantea crear un fondo económico con cientos de millones de euros, con participación de todos los actores del fútbol, para lograr mantener la actual estructura económica del deporte. En este fondo participarían la FIFA, confederaciones, federaciones, jugadores, televisiones y patrocinadores.

El nuevo calendario futbolístico

Con la reducción de los sueldos, también se plantea que los contratos de todos los profesionales del fútbol se alarguen hasta la fecha de finalización de la temporada, con lo que los clubes deberán asumir esa ampliación del contrato.

"Los nuevos contratos se iniciarán en la fecha en la que comience la nueva temporada y, como existirán jugadores con dos contratos ante los compromisos ya suscritos, la prioridad es siempre para el equipo que debe terminar la temporada, es decir, aunque un jugador se haya comprometido con otro a partir del 30 de junio, terminará la temporada con el equipo que inició la campaña", menciona Marca sobre los acuerdos adoptados.

Los clubes no tendrán la obligación de prestar a los jugadores para sus selecciones nacionales. Además, los jugadores y clubes deberán permanecer localizados para las pruebas antidoping.

Los únicos motivos de sanción serían los siguientes: despidos unilaterales, clubes que no pagan, jugadores que abandonan los países de los equipos con los que tienen vínculo sin motivo aparente, jugadores que no reportan el trabajo que realizan, equipos que no cuidan del estado de salud de los jugadores, discriminación por el país de origen de un jugador, que un club se niegue a aceptar de nuevo a un jugador que ha sido cedido, rechazar el pago de cláusulas que figuran los contratos.