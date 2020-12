La ministra belga de Presupuestos, Eva De Bleeker, ha desvelado los diferentes precios secretos de las vacunas que la Comisión Europea (CE) ha negociado con los laboratorios, una lista confidencial que colocó en Twitter y que borró después, reconociendo que había sido demasiado transparente.

Según esa lista, publicada en diferentes divisas según cada contrato, el precio de las dosis de la futura vacuna de AstraZeneca-Oxford se eleva a 1.78 euros (unos US$ 2.1), el de Johnson & Johnson alcanza los 6.9 euros (US$ 8.5), el de Sanofi-GSK a 7.56 euros (unos US$ 9.3) y el de CureVac a 10 euros (unos US$ 12.2).

La dosis de la vacuna de BioNTech-Pfizer, que se espera la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe el lunes 21 y se empiece a distribuir antes de final de año, costaría 12 euros (unos US$ 14) y son necesarias dos dosis por persona.

Las dosis del prototipo de Moderna, sobre cuya aprobación condicional se pronunciará la EMA el próximo 6 de enero, ascendería a 14.6 euros (US$ 18).

El Gobierno belga ha presupuestado una provisión de 279′120,190 euros (unos US$ 342′275,254) para las vacunas, que se distribuirán voluntaria y gratuitamente a los 11.6 millones de residentes de ese país centroeuropeo.

La Comisión Europea, que en los últimos meses no ha querido apenas dar detalles sobre las negociaciones con las farmacéuticas, más allá de ir anunciando los acuerdos alcanzados con distintos laboratorios y el número de dosis firmadas, ha evitado confirmar si los precios revelados por la ministra belga son los reflejados en los contratos.

El portavoz jefe de la Comisión, Éric Mamer, señaló que la confidencialidad es parte de los contratos con los laboratorios y recordó que “la información de los precios está disponible para los Estados miembros, como parte de las negociaciones” y se compartirá también con el Parlamento Europeo.

“Esta confidencialidad va en el interés de las compañías, sin lugar a dudas, pero también en el interés público, en el interés de las negociaciones, de la Comisión y de los Estados miembros y de los ciudadanos europeos porque queremos alcanzar acuerdos justos con las distintas compañías”, precisó el portavoz de Sanidad de la CE, Stefan de Keersmaecker.

“Si esta información se hiciera pública, debilitaría la posición negociadora de la Comisión”, agregó.

Por su parte, la ministra belga, del partido liberal flamenco Open Vld, borró la lista que había divulgado y se disculpó por haber revelado esa información guardada con celo durante meses.

“Estaba durmiendo cuando me llamaron después de pasar de 26 a 27 horas de debate aquí (en el Parlamento federal). A medida que la discusión continuaba, quería decidir de una vez por todas, quizás demasiado”, declaró.

El Ejecutivo comunitario, que negocia en nombre de las capitales, ha construido un portafolio variado con las seis farmacéuticas europeas y estadounidenses mencionadas anteriormente, y está cerrando las negociaciones con una séptima, Novavax.

En caso de que la EMA considere que todos los prototipos son efectivos y seguros, la UE tendría dosis suficientes para vacunar al doble de los 447 millones de ciudadanos europeos y donaría el excedente a países vecinos.