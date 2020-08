El Tribunal Supremo de Italia consideró que los padres de familia no deben mantener económicamente a sus hijos de manera indefinida y es por eso que, de acuerdo a una resolución emitida hace poco, los jóvenes tendrán obligatoriamente que independizarse y encontrar un trabajo apenas terminen sus estudios.

Según información difundida por el diario ABC.es, el Tribunal Supremo pide un cambio de tendencia: Se ha de pasar del principio “del derecho a cualquier derecho”, al concepto del deber, porque así lo exige la evolución social.

Para evitar que se acabe en un “abuso de derechos”, una vez terminados sus estudios, los hijos tienen el deber de buscar trabajo e independizarse, sin cultivar caprichos incompatibles con el cambiante mercado laboral, ya que la manutención tiene una función educativa y no debe ser un seguro indefinido.

Es decir, los jueces afirman la obligación de los hijos de activarse para buscar cualquier tipo de trabajo para independizarse.

“Después de estudiar, es necesario que encuentren un empleo digno, no importa cuál sea”, puntualizó la sentencia, que además aclara que es una decisión para estimular a los jóvenes a no ser dependientes de sus padres continuamente, porque “la infancia no dura para siempre”.

El Tribunal recalcó que es fundamental que los jóvenes tomen responsabilidades que le servirán para el futuro.

“Es fundamental que los hijos se independicen para evitar que caigan en un abuso de derechos” apenas terminen sus estudios, reza el documento.

Según revela el diario Il Corriere Della Sera, Italia es uno de los países de Europa en el que las personas tardan más tiempo en abandonar las casas paternas, esto comparado con las naciones del norte del continente.