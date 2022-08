Elon Musk vendió US$ 6,900 millones en acciones de Tesla Inc. según documentos regulatorios el martes. Es la primera vez que entrega acciones del fabricante de automóviles desde que abandonó su oferta para comprar Twitter Inc.

El director ejecutivo de Tesla vendió las acciones el 5 de agosto, según los nuevos documentos. Musk ahora ha vendido alrededor de US$ 32,000 millones en acciones del fabricante de automóviles eléctricos en los últimos 10 meses. El propósito de las últimas ventas no quedó claro de inmediato.

Las acciones de Tesla se desplomaron a finales del año pasado cuando Musk se deshizo de acciones por valor de más de US$ 16,000 millones, sus primeras ventas en más de cinco años. Las ventas comenzaron en noviembre después de que Musk encuestara a los usuarios de Twitter sobre si debería recortar su participación.

Las acciones han subido 35% desde sus mínimos recientes en mayo.

Con una fortuna de US$ 250,200 millones, Musk es la persona más rica del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Su riqueza ha caído US$ 20,000 millones este año cuando las acciones de Tesla cayeron de alrededor de US$ 1,200 a principios de año.

Musk dijo el mes pasado que rescindiría su acuerdo de US$ 44,000 millones para adquirir Twitter y hacerlo privado, diciendo que la compañía ha hecho “representaciones engañosas” sobre la cantidad de robots de spam en el servicio. Desde entonces, Twitter ha demandado para obligar a Musk a consumar el trato, y se ha fijado un juicio en el Tribunal de Cancillería de Delaware para octubre.

El fin de semana, Musk tuiteó que si Twitter proporcionaba su método de muestreo de cuentas para determinar la cantidad de bots y cómo se confirma que son reales, “el trato debería continuar en los términos originales”.

En mayo, Musk abandonó los planes para financiar parcialmente la compra con un préstamo de margen vinculado a su participación en Tesla y aumentó el tamaño del componente de capital del acuerdo a US$ 33,500 millones. Anteriormente había anunciado que obtuvo US$ 7,100 millones en compromisos de capital de inversores, incluido el multimillonario Larry Ellison, Sequoia Capital y Binance.

Con información de Bloomberg