Los aficionados de los Beatles podrán dormir -y festejar- en el club donde los “Fab Four” comenzaron su carrera, en una casa cerca de Liverpool, disponible para alquiler desde el miércoles en el sitio Airbnb.

“Mi casa es única. Los Beatles tocaron y se alojaron aquí”, escribe el propietario en la plataforma. Conocida como Casbah Coffee Club es uno de los lugares míticos para los fanáticos del grupo.

Este singular club fue inaugurado en 1959, en el sótano de la casa familiar, por Mona Best, madre del baterista del grupo en sus inicios, Pete Best.

Allí se realizaron 13 presentaciones de la primera banda de John Lennon, los Quarrymen, y más de 40 de los Beatles.

“La Casbah es el lugar donde todo comenzó. Ayudamos a pintarla. La considerábamos como nuestro club personal”, dijo Paul McCartney según el sitio internet dedicado al lugar. “Con la apertura de la Casbah era seguro que habría fiesta todos los sábados por la noche”, destacó el músico Pete Best, hoy de 82 años, entrevistado por la agencia británica PA.

Las habitaciones arriba del club ahora están disponibles para alquiler a corto plazo. Se puede elegir entre la suite McCartney, la Lennon y la Harrison. Otra está dedicada a Stuart Sutcliffe, el bajista de los inicios de los Beatles.

No hay habitación con el nombre de Ringo Starr, ya que él se unió al grupo más tarde, en 1962, año del cierre del club. La oferta de alquiler de la casa es un “homenaje” al grupo y al sueño de Mona Best de ofrecer a los aficionados la posibilidad de seguir los pasos de sus ídolos, explicó Best.

Las habitaciones fueron decoradas con temática de los Beatles, fotos de los miembros del grupo, pósters y guitarras colgadas en las paredes. El sótano se conserva tal como era en la época del club, con baterías aún expuestas.

Es “una experiencia realmente única”, prometen Pete Best y su hermano Roag, que se encargan del alquiler. Se estima que el costo es de aproximadamente 125 libras esterlinas (US$ 162) por habitación por noche a principios de setiembre.