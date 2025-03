El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que busca desmantelar siete agencias federales, entre ellas la que supervisa la matriz del medio de comunicación financiado por el Gobierno, la Voz de América, y otros medios de comunicación subvencionados por Estados Unidos en todo el mundo.

Además de la Voz de América, la Agencia para los medios globales financia Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio libre Asia.

La organización tiene un presupuesto aproximado de US$ 270 millones, cuenta con más de 2,000 empleados, emite en 49 idiomas y tiene una audiencia semanal estimada de más de 361 millones de personas, de acuerdo con The New York Times.

No obstante, Trump ha sido muy crítico con esta agencia desde su primer mandato (2017-2021).

Las otras agencias a las que Trump atacó el viernes son: el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, que se centra en prevenir y resolver conflictos laborales; el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson; el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas; el Consejo Interinstitucional de Estados Unidos para las Personas sin Hogar; el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario; y la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias.

En la orden ejecutiva, el mandatario ordenó a los directores de las agencias que eliminaran todas las funciones que no estén legalmente establecidas y reducir “el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado al mínimo requerido por la ley”.

“Esta orden continúa la reducción de los elementos de la burocracia federal que el presidente ha determinado que son innecesarios”, anota la orden, publicada a última hora del viernes.