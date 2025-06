El presidente Donald Trump anunció este viernes que da “por terminadas” las negociaciones comerciales con Canadá y consideró un “ataque directo y flagrante” a Estados Unidos la decisión canadiense de imponer un impuesto a los servicios digitales.

“Debido a este impuesto escandaloso, damos por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá, con efecto inmediato”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Informaremos a Canadá sobre los aranceles que pagarán para hacer negocios con Estados Unidos en los próximos siete días”, añadió, y calificó a su vecino del norte de país “muy difícil”.

Washington ya había criticado el impuesto canadiense a los servicios digitales. El año pasado solicitó un acuerdo de solución de controversias sobre el asunto.

Un camión con remolque entra en Estados Unidos desde Canadá en el paso fronterizo de Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec, el 6 de marzo.

En 2024 Canadá impuso un impuesto a los servicios digitales, dirigido a gigantes estadounidenses como Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon y Microsoft. Los acusa de aprovecharse de la naturaleza intangible de sus negocios para evadir impuestos.

Está previsto que Ottawa comience a recaudar este impuesto el 30 de junio. Va dirigido contra los gigantes tecnológicos con ingresos globales anuales superiores a 1,100 millones de dólares canadienses y con ingresos anuales en Canadá de más de 20 millones de dólares canadienses.

Canadá se enfrenta a un régimen arancelario estadounidense particular, al igual que México.

El puerto de Vancouver en Vancouver, Columbia Británica. Fotógrafo: Ethan Cairns/Bloomberg

Se ve afectado por algunos de los nuevos aranceles establecidos por Trump, pero ciertas exportaciones todavía están algo protegidas por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte con Estados Unidos y México.

La oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney, y el Ministerio de Finanzas del país no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Fecha clave: 9 de julio

Decenas de países que se enfrentan al 9 de julio, fecha límite para que entren en vigor los aranceles más altos de Trump, ya han entablado negociaciones con EE.UU.. Ese grupo no incluye a Canadá ni a México. El presidente impuso aranceles a sus vecinos norteamericanos a principios de este año por el tráfico de fentanilo y las preocupaciones migratorias, y las conversaciones con ellos se están llevando a cabo por otra vía.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció el jueves un acuerdo con los aliados del Grupo de los Siete que excluirá a las empresas estadounidenses de algunos aranceles impuestos por otros países a cambio de eliminar el “impuesto de represalia” de la Sección 899. Sin embargo, el acuerdo no abordó los impuestos sobre los servicios digitales aplicados a las grandes empresas tecnológicas, a los que se oponen Trump y sus funcionarios.

Canadá está dispuesta a seguir adelante con la aplicación de su nuevo impuesto digital, cuyos primeros pagos vencen el lunes, según informó el viernes el Ministerio de Finanzas del país. Los grupos empresariales canadienses se han opuesto al impuesto, argumentando que aumentaría el costo de los servicios y provocaría represalias por parte de EE.UU.

Un grupo de 21 legisladores estadounidenses escribió a Trump a principios de este mes pidiéndole que impulsara la eliminación del impuesto, estimando que costará US$ 2,000 millones a las empresas estadounidenses. Trump, en su ofensiva comercial, lleva mucho tiempo criticando los impuestos y otras barreras no arancelarias, calificándolos de obstáculos para los exportadores estadounidenses.

El impuesto canadiense sobre los servicios digitales, similar al aplicado por otros países como el Reino Unido, equivale al 3% de los ingresos por servicios digitales que una empresa obtiene de los usuarios canadienses por encima de 20 millones de dólares canadienses (US$ 14.6 millones) al año. Este aplicaría a empresas como Meta Platforms Inc. y Alphabet Inc.

Sin embargo, el ministro de Finanzas canadiense, Francois-Philippe Champagne, sugirió a los periodistas la semana pasada que el impuesto digital podría renegociarse en el marco de las conversaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá.

“Obviamente, todo eso es algo que estamos considerando como parte de las conversaciones más amplias que puedan tener”, afirmó.

Con información de AFP y Bloomberg