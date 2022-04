Una startup estadounidense que puede extraer cobre de los residuos de rocas está en conversaciones para que otros importantes productores se unan a BHP Group como accionistas, a medida que la industria busca aumentar los suministros para satisfacer la creciente demanda en la transición energética.

Jetti Resources LLC, que ha desarrollado tecnología para liberar metal varado de minerales de baja ley en nuevas minas y pilas de residuos, está negociando con posibles inversionistas al tiempo que construye otro proyecto en una mina para entregar el próximo trimestre, dijo el director ejecutivo Mike Outwin en una entrevista.

Jetti, con sede en Boulder, ha recaudado un total de US$105 millones desde 2014, incluida una ronda de US$55 millones el año pasado que valoró a la firma en más de US$1,000 millones, dijo Outwin desde sus oficinas en Santiago. La compañía está considerando otra ronda de financiamiento para ayudar a implementar la tecnología en otras minas. Una oferta pública inicial en Nueva York dentro de dos años también es una posibilidad, dijo.

“Nadie tiene prisa por salir a bolsa, pero todos piensan en eso como una opción potencial”, dijo Outwin, cofundador de la compañía.

Al tiempo que las nuevas minas se vuelven cada vez más complicadas y caras de construir, y que los llamados metales para baterías tienen una gran demanda a medida que el mundo trata de alejarse de los combustibles fósiles, las compañías mineras buscan formas de mejorar sus operaciones actuales. Jetti desarroló un catalizador que puede liberar cobre a partir de minerales de calcopirita de bajo grado al interrumpir el enlace de metal de azufre del mineral.

Además de BHP, las participaciones accionarias de Jetti incluyen a Freeport-McMoRan Inc., Teck Resources Ltd., Mitsubishi Corp. y BlackRock Inc. Su directorio incluye al ex director ejecutivo de BHP Chip Goodyear y a un ex director financiero de Xstrata Plc.

La empresa tiene proyectos en trámite que podrían producir hasta 50.000 toneladas métricas de cobre adicional al año durante los próximos 20 o 30 años a partir de material que se encuentra apilado, indicó Outwin.

“Nuestra idea es entregar a nuestros socios 100.000 toneladas adicionales de cobre dentro de los próximos tres años de todas nuestras instalaciones comerciales, que actualmente están en negociaciones comerciales, o en construcción o piloto”, dijo.