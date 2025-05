Richard Montañez, quien construyó una historia de éxito latino en Estados Unidos al pasar de ser un conserje a un ejecutivo de marketing y adjudicarse el invento de Flamin’ Hot Cheetos, tendrá que enmendar su demanda contra la empresa Frito-Lay para que le reconozca su idea.

Montañez presentó una querella legal contra su antiguo empleador Frito-Lay y la empresa matriz Pepsi Co. por las declaraciones que la empresa hizo al periódico Los Ángeles Times en 2021, cuando aseguraba que el hispano no había inventado su popular producto.

Pero esta semana, el hombre sufrió un revés judicial después de que el juez federal de distrito Central de California John W. Holcomb dictaminó que las acusaciones contra Frito-Lay de fraude y difamación de Montañez carecían de fundamento.

No obstante, el juez dio la oportunidad a Montañez de enmendar la demanda y proveer hechos adicionales que ayuden a comprobar sus alegatos.

La pelea judicial de Montañez inició cuando una investigación del periódico Los Angeles Times en 2021 cuestionó su papel en el famoso invento y el rotativo se ha respaldado por declaraciones de la subsidiaria de Pepsi.

“Ninguno de nuestros registros muestra que Richard Montañez haya estado involucrado de ninguna manera en el mercado de pruebas Flamin’ Hot”, escribió Frito-Lay en un comunicado enviado al periódico angelino en ese entonces.

La compañía también dijo al rotativo que realizó una investigación interna sobre el tema, y para ello había “entrevistado a varios miembros del personal que participaron en el mercado de pruebas del producto, y todos indican que Richard no participó de ninguna manera en el mercado de pruebas”.

VIDEO VIRAL: si eres fanático de los Cheetos Flamin' Hot en Estados Unidos, un hombre de este país recomendó evitarlos a toda costa en Europa. (Foto: captura de YouTube / History Latinoamérica)

No obstante, Frito-Lay aclaró que valoraba mucho los aportes realizados por Montañez a la compañía, en especial sobre la comprensión de los consumidores hispanos.

Frito-Lay también subrayó que el hecho de que el latino no haya estado involucrado “no significa que no celebremos a Richard, pero los hechos no apoyan la leyenda urbana”.

Montañez asegura que pensó en un Cheeto cubierto con chile y presentó la idea a un director ejecutivo cuándo él trabajaba como conserje en la planta de Frito-Lay en la ciudad de Rancho Cucamonga, en California, en la década de los noventa.

“Creé los Flamin’ Hot Cheetos no solo como un producto, sino como un movimiento y como un ejecutivo leal a PepsiCo”, dijo Montañez el año pasado en declaraciones citadas por The Washington Post.

“PepsiCo creyó en mí como líder porque sabían que la gente me seguiría, y lo hicieron porque sabían que mi alma es mi comunidad. Convertimos esto en una industria de US$ 2,000 millones, y no puedo permitir que me arrebaten mi legado ni destruyan mi reputación”, agregó.

Esa imagen de éxito se consolidó con sus dos libros basados supuestamente en sus experiencias de vida: ‘A Boy, a Burrito, and a Cookie’; y ‘Flamin’ Hot: The Incredible True Story of One Man’s Rise from Janitor to Top Executive’.

La historia de Montañez, nacido en California, fue escogida por Eva Longoria para hacer su debut como directora con la película ‘Flamin’Hot’ estrenada en 2023.

Montañez alega en su demanda que las declaraciones de Frito-Lay han perjudicado su carrera como orador. El hispano tiene hasta el 13 de junio para presentar más pruebas o el juez desestimará la demanda por completo.