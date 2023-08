El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años subieron el día anterior, tocando un máximo de casi dos meses, ya que los inversores prevén tasas de interés más altas durante más tiempo para contener la inflación, siguiendo el mensaje de línea dura del presidente de la Reserva Federal.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes en el simposio de Jackson Hole que la entidad podría tener que subir más las tasas para enfriar una inflación demasiado alta aún.

No obstante, prometió actuar con cautela en las próximas reuniones, teniendo en cuenta tanto los progresos realizados para aliviar las presiones sobre los precios como los riesgos derivados de la sorprendente fortaleza de la economía estadounidense.

El rendimiento de las notas a dos años, que refleja las expectativas de tasas, llegó a subir hasta el 5.106%, y más tarde ganaba 2.4 puntos básicos, al 5.08%.

La curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años seguía invirtiéndose, a -88.20 puntos básicos, igualando el diferencial alcanzado el 10 de agosto. La inversión añadida reflejó las expectativas de más subidas de tasas.

“Gran parte de esto se debe a la revalorización de los aumentos de tasas. Después de Powell, el mercado descuenta mayores probabilidades de más subidas en el 2023 y también espera algunos recortes en el 2024″, dijo Gennadiy Goldberg, de TD Securities en Nueva York.

LEA TAMBIÉN: Mercado de bonos finalmente podría dejar atrás las pérdidas

La oferta del Tesoro también será un factor importante esta semana, cuando se subastará deuda por valor de US$ 127,000 millones: US$ 45,000 millones en papeles a dos años y US$ 46,000 millones a cinco años el lunes y US$ 36,000 millones a siete años el martes.

El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años bajaba 2.1 puntos básicos, al 4.218%, y el de las notas a 30 años cedía 2.1 puntos básicos, al 4.274%.