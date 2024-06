Reguladores de Estados Unidos abrirán investigaciones antimonopolio contra Microsoft, OpenAI y Nvidia para analizar su influencia en el sector de la inteligencia artificial (IA), donde las tres empresas desempeñan un importante papel, según medios locales.

Este jueves, CNBC y The New York Times, que citan fuentes familiarizadas con el tema, publicaron que el Departamento de Justicia investigará si el comportamiento de Nvidia ha violado las leyes antimonopolio, mientras que la Comisión Federal de Comercio (FTC) analizará la conducta de OpenAI -creadora de ChatGPT- y Microsoft, que ha invertido US$ 13,000 millones en la primera y se ha asociado con otras empresas de IA.

Ambas agencias cerraron el acuerdo la semana pasada y está previsto que se complete en los próximos días, de acuerdo con The New York Times.

En las discusiones entre la FTC y el Departamento de Justicia se encontraban altos cargos de ambos organismos, según un funcionario de la comisión citado por el rotativo.

Tanto este año como el anterior, entre los inversores ha predominado la euforia por esta tecnología, que ha llevado a grandes valores tecnológicos como Microsoft, Google o Meta a embarcarse en una carrera por ser líderes en el sector.

En enero, la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, anunció que la agencia investigaría a estas empresas sobre sus inversiones y las asociaciones que están formando “entre los desarrolladores de IA y los principales proveedores de servicios en la nube”.

Por su parte, el Parlamento Europeo ratificó en marzo la ley de IA de la Unión Europea, la primera del mundo que regula esta tecnología en el mundo, aunque no entrará en vigor hasta 2026.

Un negocio que superará el billón de dólares

De hecho, justo el jueves, Nvidia adelantó a Apple y se posicionó como la segunda empresa de mayor valor en el mercado bursátil tras alcanzar los 3 billones de dólares de capitalización, gracias al ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA).

Muchos analistas prevén que este negocio supere el billón de dólares en ingresos dentro de una década, según CNBC.

Tal y como señala el portal estadounidense, la IA conlleva grandes inversiones, y el entrenamiento de esta tecnología necesita miles de chips especializados, de los cuales la mayoría proceden de Nvidia.

En este sentido, Meta dijo recientemente que está invirtiendo miles de millones de dólares en unidades de procesamiento gráfico de Nvidia.

El anuncio de la investigación llega después de que el martes un grupo de empleados y extrabajadores de empresas de inteligencia artificial (IA), como OpenAI, Google DeepMind y Anthropic, denunciaran la opacidad de las compañías sobre los posibles riesgos de la vanguardista tecnología, al aprovecharse de la falta de un reglamento internacional.

La carta, que fue firmada por 11 trabajadores y extrabajadores de la empresa creadora de ChatGPT y dos de Google DeepMind, uno de los cuales antes trabajó para Anthropic, resaltaba que los posibles riesgos de esta tecnología van “desde un mayor afianzamiento de las desigualdades existentes, pasando por la manipulación y la desinformación, hasta la pérdida de control de los sistemas autónomos de IA, lo que podría provocar la extinción humana”.