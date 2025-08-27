Los consumidores estadounidenses se han acostumbrado a comprar en todo el mundo sin pagar aranceles aduaneros por los paquetes internacionales de grandes empresas de comercio electrónico como Shein y Temu, tiendas especializadas y negocios que venden productos a través de mercados en línea como Amazon, Etsy y eBay.

Esa era está a punto de terminar. El viernes, Estados Unidos planea eliminar una exención arancelaria que permitía que las importaciones con un valor de US$ 800 o menos ingresaran al país libres de impuestos. Con el fin de la exención “de minimis”, dichos envíos incurrirán en cargos que van del 10% al 50% de su valor declarado o, durante los próximos seis meses, un arancel fijo de 80 a 200 dólares por paquete.

“Los consumidores van a quedar en shock”, afirmó Alison Layfield, vicepresidenta de desarrollo de productos del proveedor internacional de envíos y logística ePost Global. “Creo que van a experimentar un shock por el precio, o en algún momento del proceso, van a notar ese costo adicional”.

Los clientes no tendrán que pagar necesariamente todos los impuestos de importación de sus pedidos, dependiendo de dónde compren, qué compren y cuánto decidan los minoristas asumir ellos mismos. Pero dada la confusión sobre los nuevos aranceles que han expresado los servicios postales extranjeros, las empresas de envío privadas y los comerciantes, algunos retrasos y otros inconvenientes podrían ser inevitables.

Estos son algunos factores a tener en cuenta al comprar en línea para evitar una factura de importación sorpresa.

De dónde proviene el producto

Parece simple, pero no siempre es fácil encontrar el país de origen de los artículos vendidos en línea. Asegúrate de hacer clic en la descripción del producto y seguir expandiendo y buscando, porque la información puede no estar incluida desde el inicio, comentó Layfield, de ePost Global.

Una vez que la encuentres, busca la tasa arancelaria de Estados Unidos para los productos de ese país para calcular cuáles serán los costos de importación, o verifica si el vendedor lista los aranceles en el momento del pago.

Quién cubre el arancel de entrega

Los compradores podrían tener o no que pagar los cargos para que sus pedidos pasen por aduanas y sean liberados para su entrega una vez que estén en Estados Unidos. En el momento del pago o en la descripción del artículo, busca los términos “entregado con pago de derechos de aduana” o “entregado sin pago de derechos de aduana”.

El primero significa que el vendedor planea pagar el impuesto de importación y manejar cualquier papeleo relacionado, aunque algunos pueden aumentar los precios al cliente para recuperar los costos. Si un sitio web dice que el arancel no está pagado, lo que también se conoce como “entregado en el lugar”, el pago recaerá en el comprador.

Cómo se maneja el pedido

Otra forma de evitar impuestos de importación es verificar si la empresa a la que le compras envía el pedido desde un almacén en Estados Unidos. Busca una nota de “envíos desde” en los detalles del producto para ver dónde se empaquetará y despachará el pedido. Los usuarios de eBay, por ejemplo, pueden filtrar sus búsquedas para detectar únicamente los productos que se envían desde Estados Unidos. Las marcas con sedes en el extranjero deben dejar claro si los artículos pedidos serán preparados y enviados desde el territorio estadounidense.

Cuándo interviene la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

Una vez que un paquete llega a Estados Unidos, la primera parada es una casa de despacho de aduanas. Allí, un agente fronterizo revisa el código del Sistema Armonizado (HS, por sus siglas en inglés) digitalizado en la declaración de aduanas. El código es un método numérico que se utiliza en todo el mundo para clasificar productos comercializados y determinar las tasas arancelarias.

Si el paquete fue enviado a través del sistema postal internacional, del cual el Servicio Postal de Estados Unidos forma parte, y debes pagar tarifas aduaneras o aranceles sobre él, es posible que tengas que liquidarlos en el momento de entrega o recogida. Los servicios de mensajería como DHL, FedEx y UPS pueden facturar a los clientes o requieren el pago en la entrega.

Qué hacer con los cargos de importación sorpresa

Lo último que quieren los vendedores y transportistas son clientes enojados, por lo que tienen un incentivo para hacer que cualquier costo relacionado con el fin de la exención sea lo más claro posible. Desafortunadamente, no hay mucho que los consumidores puedan hacer una vez que reciben una factura de aduanas inesperada. Si no crees que el arancel adeudado es correcto, puedes impugnarlo. También puedes negarte a aceptar la entrega, pero es posible que no obtengas un reembolso.