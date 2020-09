La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, consideró que las revelaciones sobre los impuestos del mandatario Donald Trump plantean un “problema de seguridad nacional” para los Estados Unidos.

Pelosi se refería a la revelación del diario The New York Times de que Trump tiene deudas personales valoradas en unos US$ 421 millones, cuyos pagos tendrá que afrontar en los próximos cuatro años y que, en caso de ser reelegido, lo ponen en riesgo de insolvencia durante su segundo mandato.

La líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja aseguró en una entrevista con la cadena de televisión NBC que esa circunstancia plantea dudas sobre si hay personas o naciones extranjeras que podrían tener “influencia” sobre el gobernante.

“Este presidente parece tener una deuda de más de US$ 400 millones. ¿A quién? ¿A diferentes países? ¿Cuál es el apalancamiento (de la deuda) que tiene? Para mí, esta es una cuestión de seguridad nacional”, dijo Pelosi.

Pese a que Trump se ha negado a dar a conocer sus declaraciones de impuestos, como suelen hacer todos los aspirantes a la Presidencia de Estados Unidos, The New York Times dio este domingo detalles de sus finanzas, incluidas esas deudas pero, sin entrar en detalles, el gobernante calificó la información de “noticias falsas”.

“Prestamos el juramento de proteger y defender (al país). Este presidente es el comandante en jefe (de las Fuerzas Armadas). Tiene una exposición crediticia por varios cientos de millones de dólares, ¿a quién? El público tiene derecho a saberlo”, agregó Pelosi.

La líder demócrata aludió en concreto al presidente ruso, Vládimir Putin, de quien dijo que hay que saber “qué tiene política, personal y financieramente del presidente” para influir en él.

Pelosi mencionó los intentos de Trump de “socavar” el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, favorecer a Rusia y Siria, “tratar de culpar a Ucrania por interferir en nuestras elecciones”, cuando el gobernante “sabe muy bien” que la culpable es Rusia.

“La lista sigue y sigue. Dice que le gusta Putin y que le gusta a Putin. Bueno, ¿cuál es la conexión? Ya veremos”, aseguró.

Según The New York Times, Trump pagó solo US$ 750 en impuestos federales tanto en el año 2016, cuando ganó las elecciones, como en el 2017, una cifra irrisoria teniendo en cuenta la fortuna que dice tener el gobernante.

El mandatario supuestamente tampoco pagó nada de impuestos federales en diez de los últimos quince años debido a las pérdidas que reportó al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS).

Además, pudo haber recibido más dinero de extranjeros y grupos de intereses a través de sus negocios hoteleros y campos de golf de lo que se sabía hasta la fecha.