La película, en la que Halle Bailey protagoniza como Ariel, una sirena que anhela vivir entre los humanos, generó US$ 95.5 millones al domingo, dijo la compañía en un comunicado. Boxoffice Pro había previsto que la película recaudaría más de US$ 105 millones durante los tres días y US$ 135 millones para los cuatro días.

La Sirenita no fue del total agrado de los críticos y actualmente tiene una puntuación de 67% en RottenTomatoes.com. Le fue mucho mejor con las audiencias regulares. Super Mario Bros.: La película, de Universal Pictures, cuya recaudación es la mayor del año hasta el momento, también recibió una puntuación baja de la crítica.

Disney, al igual que otros estudios de cine, todavía busca su lugar en los cines a medida que el mundo se recupera de la pandemia mundial de COVID-19. Algunas de sus películas familiares han decepcionado en taquilla, incluidas Lightyear y Un mundo extraño, del año pasado. La compañía seguía con la tercera película más taquillera de la historia con Avatar: El camino del agua, estrenada en diciembre pasado.

El presupuesto de Disney para La Sirenita fue de alrededor de US$ 250 millones. Los gastos de mercadeo y distribución podrían representar aproximadamente la mitad de dicha cantidad.