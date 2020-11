Por Brian Chappatta

Hasta aquí llegó la sinergia entre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en la lucha contra las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

En lo que podría ser una disputa pública sin precedentes entre dos de los líderes económicos más prominentes del país, Mnuchin envió una carta a Powell el jueves en la que dijo que dejaría que ciertas líneas de préstamos de emergencia creadas por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Cares) expiren el 31 de diciembre, citando lo que considera la “intención del Congreso”. Además, solicitó que la Fed devuelva casi US$ 200,000 millones de fondos no utilizados al Tesoro, lo que “permitiría al Congreso reaprovisionar US$ 455,000 millones, que consisten en US$ 429,000 millones en exceso de fondos del Tesoro para las líneas de la Reserva Federal y US$ 26,000 millones en fondos no utilizados para préstamos directos del Tesoro”.

La Fed respondió casi de inmediato con una breve declaración: “La Reserva Federal preferiría que el conjunto completo de líneas de emergencia establecidas durante la pandemia de coronavirus continúen desempeñando su importante papel como respaldo para nuestra economía aún tensa y vulnerable”. Disparos.

Está en juego el futuro de la Línea de Liquidez Municipal, el Programa de Préstamos Main Street, la Línea de Crédito Corporativo del Mercado Primario, la Línea de Crédito Corporativo del Mercado Secundario y la Línea de Crédito a Valores Garantizados a Plazo. Por el contrario, Mnuchin solicitó una extensión de 90 días de la Línea de Financiamiento de Notas Comerciales, la Línea de Crédito del Concesionario Principal, la Línea de Liquidez del Mercado Monetario y la Línea de Liquidez del Programa de Protección de Cheques de Pago.

La semana pasada argumenté que sería un error en particular dejar que expiren las líneas para los bonos municipales y las pequeñas empresas, no solo porque sus finanzas están en mayor peligro por la pandemia, sino también porque estos programas apenas se utilizan. Las de deuda corporativa, por otro lado, no parecen tan necesarias, dado que los rendimientos de los bonos basura están cerca de un mínimo histórico y los mercados con grado de inversión están abiertos.

Mnuchin argumenta en su carta que las líneas “claramente han logrado su objetivo”, con base en las cifras de emisión de deuda municipal, los diferenciales de bonos corporativos y las tasas de valores respaldados por activos. Aun así, el anuncio va en contra de la posición de larga data de Powell, que se pensaba era compartida por Mnuchin, de que “cuando esta crisis haya quedado atrás, guardaremos estas herramientas de emergencia”. La pandemia de COVID-19 solo está empeorando en todo Estados Unidos, desde condados rurales a Nueva York.

Lo que suceda ahora es una pregunta abierta. Bharat Ramamurti, miembro de la Comisión de Supervisión del Congreso, dice que la Fed puede retener los US$ 195,000 millones que ya se han comprometido con los programas de préstamos establecidos por la Ley Cares. “Es por eso que (me imagino) la carta de Mnuchin es una ‘solicitud’ para devolver los fondos, no solo una reafirmación de su autoridad para recuperar el dinero”, dijo en Twitter.

Sería una medida notable de Powell, quien ha hablado repetidamente sobre la importancia de que los líderes electos dirijan los fondos públicos, denegar la solicitud de Mnuchin directamente. Pero al mismo tiempo, dijo esta semana que “no creo que sea el momento, o muy pronto”, de cerrar las líneas de emergencia. Devolver el dinero limitaría severamente la capacidad de la Fed y del elegido de Joe Biden para secretario del Tesoro de volverlas a implementar en caso de que sea necesario. Si la Fed ya no cuenta con el dinero de la Ley Cares, solo podría respaldar las líneas con “fondos básicos, en la medida permitida por la ley, o fondos adicionales asignados por el Congreso”, según la carta.

Mnuchin, por su parte, argumentó en una entrevista con Bloomberg News el jueves por la noche que las empresas afectadas por la pandemia necesitan subvenciones, no deuda, y que espera que los fondos sobrantes se utilicen para ayudar a la economía. Tal vez sería significativamente más fácil vender al Congreso la asignación de estos fondos en lugar de trabajar hacia un paquete de ayuda fiscal bipartidista, que se ha mantenido esquivo durante meses y que el presidente Donald Trump podría no apoyar de todos modos.

Tony Fratto, exsecretario adjunto de asuntos públicos del Tesoro durante la Administración de George W. Bush, dijo en Twitter que “nunca he visto un enfrentamiento público entre el Tesoro y la Fed. Esto es inquietante”.

Queda por ver si los mercados lo interpretan de manera similar como desconcertante. Los primeros indicios sugieren que los futuros del S&P 500 no tomaron amablemente una disputa pública entre Mnuchin y Powell, un dúo en el que los inversionistas han confiado para mantenerse por encima de la política y mantener la economía en el camino correcto. Ese equipo soñado ahora está en dificultades.