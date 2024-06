El parque temático de Universal en Orlando (Florida) inauguró este viernes Dreamworks Land, inspirada en los personajes animados Shrek, Trolls y Kung Fu Panda.

Se trata de un espacio que facilita encuentros con personajes de DreamWorks Animation, áreas de juego interactivas y un espectáculo en vivo inspirado en ellos.

Los visitantes pueden explorar el pantano de Shrek, probar comida temática como Shrekzels (pretzels con la forma del famoso ogro) y los helados Poppy-licious Pink y BroZone Berry, montar la Trolls Trollercoaster, aprender movimientos de kung fu con Po en Panda Village, y conocer y tomar fotos con personajes como Shrek, Burro, Poppy, Branch, Gato con Botas, Gabby de Gabby’s Dollhouse y más.

La atracción incluye un espectáculo en vivo multisensorial que combina canciones pop, mucho baile y tecnología avanzada para recrear las historias de DreamWorks.

Igualmente, el parque inauguró este viernes en Orlando Resort el nuevo espectáculo nocturno en la laguna de Universal, CineSational: A Symphonic Spectacular, y el show Hogwarts Always, una proyección en el castillo de The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade.

El primero es un viaje cinematográfico en el corazón de la laguna de Universal Studios Florida y con efectos especiales, que presenta bandas sonoras de las películas que han inspirado las atracciones pasadas, presentes y futuras de Universal Orlando.

El espectáculo incluye 228 fuentes que alcanzan alturas de hasta 40 metros, mapeo de proyección 4K, una composición original con partituras elaboradas para cada escena y más de 600 drones.

Abarca películas como Harry Potter, Jurassic World, Tiburón, Minions y más.

Entretanto, Hogwarts Always, es una proyección que lleva a los visitantes en un viaje a través de momentos icónicos de un año escolar en Hogwarts.

Con el castillo de Hogwarts como telón de fondo, este nuevo espectáculo presenta una exhibición de imágenes inspiradas en momentos memorables de las películas de Harry Potter, incluido el viaje a bordo del Expreso de Hogwarts y la ceremonia de selección.

Te puede interesar