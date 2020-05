La fortuna de los multimillonarios estadounidenses aumentó 15% en los dos meses transcurridos desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, con los directores ejecutivos de Amazon, Jeff Bezos, y Facebook, Mark Zuckerberg, a la cabeza, reveló un estudio.

Los más de 600 multimillonarios con los que cuenta Estados Unidos se hicieron aún más ricos a medida que las acciones tecnológicas aumentaron durante el bloqueo provocado por el virus, señaló un análisis de datos realizado por dos grupos de expertos publicado el jueves.

Entre el 18 de marzo y el 19 de mayo, su patrimonio neto total aumentó en US$ 434,000 millones, mientras que la pandemia de coronavirus causó pérdidas de empleo y agonía económica a decenas de millones de estadounidenses.

La riqueza de Bezos creció más del 30%, a US$ 147,600 millones, mientras que la de Zuckerberg trepó más del 45%, a US$ 80,000 millones, según la investigación de Americans for Tax Fairness y el Programa de Desigualdad del Instituto de Estudios Políticos.

El análisis se basó en datos de la lista de multimillonarios publicada por la revista Forbes.

Bill Gates, de Microsoft, y Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, registraron ganancias significativamente menores, de 8.2% y 0.8% respectivamente, según el informe.

Las acciones de Amazon y Facebook aumentaron tras nuevos anuncios de programas que impulsaron sus negocios en un momento en que numerosos consumidores están encerrados en casa.

La pérdida de empleos en Estados Unidos superó los 36.8 millones desde que comenzaron los cierres de empresas a mediados de marzo.

Otros datos han mostrado un colapso en las ventas de viviendas y una disminución de la actividad manufacturera.

El COVID-19 ha causado la muerte de al menos 94,700 personas en Estados Unidos, donde se han confirmado más de 1.5 millones de infecciones, lo que coloca al país como el más afectado por la pandemia, según un recuento de la AFP.