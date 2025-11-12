Autos usados ​​en un concesionario en Falls Church, Virginia, EE.UU., el martes 11 de noviembre de 2025. El porcentaje de prestatarios de automóviles con historial crediticio deficiente y al menos 60 días de mora en sus préstamos aumentó al 6.5% en septiembre, el nivel más alto registrado desde 1994, según Fitch Ratings. Fotógrafo: Eric Lee/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Cada vez más estadounidenses se están retrasando en el pago de sus autos. La proporción de prestatarios de alto riesgo con al menos 60 días de atraso en sus préstamos para automóviles subió a 6.65% en octubre, el nivel más alto desde que existen registros, en 1994, según Fitch Ratings.

