Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos aumentaron en mayo por encima de lo previsto por los analistas, impulsadas en parte por condiciones de financiación más favorables que hace un año, indicaron el martes datos del sector.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las operaciones crecieron un 3.2% interanual, alcanzando una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.2 millones de unidades, el nivel más alto en lo que va del año.

El economista jefe de la NAR, Lawrence Yun , destacó que una mejora en la asequibilidad favorece la actividad del mercado.

“Aunque las tasas hipotecarias han subido en comparación con principios de año, siguen siendo más bajas que hace un año y están esencialmente en el promedio histórico de largo plazo”, añadió en un comunicado.

A fines de mayo, la hipoteca a tasa fija a 30 años, la más utilizada, rondaba el 6.5%. Esto está por encima de los niveles de los últimos meses, pero por debajo del 6.9% registrado en mayo de 2025.

El mercado inmobiliario suele dinamizarse en primavera, cuando aumentan las mudanzas y la actividad de compra. Este impulso también se vio reflejado en una mayor oferta: el número de viviendas disponibles creció 3.3%, hasta unos 1.55 millones.

El precio mediano de venta de las viviendas de segunda mano subió un 1.3%, hasta US$ 429,300, su nivel más alto desde mediados de 2025, según datos de la NAR.

No obstante, persiste la incertidumbre.

Factores como la evolución de las tasas de interés y los precios del petróleo —impactados por tensiones geopolíticas— podrían influir en el mercado, advirtió Yun.

Aun así, señaló que el repunte es una señal positiva para la economía, ya que impulsa actividades vinculadas como mudanzas, mobiliario y servicios financieros.